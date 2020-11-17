Mini, Elektrikli Otomobil Konsepti Vision Urbanaut'u Tanıttı

Birleşik Krallık merkezli otomobil üreticisi Mini, içindeki alanın kullanılmasına odaklanan konsepti Vision Urbanaut'u tanıttı. Konsept, kullanıcılarına farklı kullanım modları ve bir yaşam alanı sunuyor.

Dünyanın en dev otomobil şirketleri zaman zaman kendi tasarladıkları konsept modelleri veya fikirleri yayınlayarak gelecekte otomobillerin nasıl gözükebileceğini gösterebiliyorlar. Bu şirketler arasına katılan son isim de Birleşik Krallık merkezli otomobil üreticisi Mini oldu.

Mini, gelecekte mobilitenin nasıl everilebileceğini gösteren yeni bir konsept otomobilini gösterdi. Ancak bu konsept bugüne kadar gördüğümüz Mini modellerine veya herhangi bir arabaya benzemiyordu. Vision Urbanaut ismi verilen dijital konsept, şirketin gelecekte otomobillerinde sunacağı bazı şeylere ev sahipliği yapıyor olabilir.

Mini'nin konsept otomobili: Vision Urbanaut:

Mini'nin dijital konsept olarak yayınladığı Vision Urbanaut, tek hacimli kabine sahip. Bu kabin hem konforlu bir alan hem de yolculukta olmasanız bile bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca aracın iç kısmındaki yaşam alanı, şirketin açıklamasına göre yalnızca birkaç adımla değiştirilebiliyor.

Araç yolculuk modundayken kabin 2 döndürülebilir koltuğa sahip dört koltuklu bir yapıya geçiyor. Bunun dışında araçta üç farklı özel mod bulunuyor. 'Mini moments' (Mini anlar) adı altında yer alan bu modlar, 'Chill', 'Wanderlust' ve 'Vibe' olarak adlandırılmış durumda. Modların her biri farklı bir ambiyans ışığına, müziğe ve kokuya ve daha birçok şeye ev sahipliği yapıyor.

Mini, Vision Urbanaut konseptini paylaşılan mobilite için bir araç olarak görüyor. Örneğin bir aile akıllı cihazlar yardımıyla araca erişim sağlayabiliyor. Konsept hakkında açıklama yapan BMW Group tasarım başkanı Adrian van Hooydonk, Mini'nin her zaman 'Alanın Akıllıca Kullanımı'ndan yana olduğunu belirtti.

Mini, yayınladığı konsept hakkında çok fazla detay paylaşmadı. Ancak şirket, aracın elbette elektrikli olacağını açıklamalarına ekledi. Mini'nin bu otomobilinin gerçek bir otomobil olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Şirket, bir konsept yayınlamış olsa da bunun yalnızca bir fikir olduğunu unutmamak gerekiyor.