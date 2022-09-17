Mısır'da Bir Antik Kentte 'Gizli Bir Hazine' Bulundu

Mısır'daki arkeologlar, Nil Nehri kıyısındaki Esna kentindeki bir tapınağın arkasında yaklaşık 1000 yıllık bir altın ve gümüş sikke yığını keşfetti. Bulunan sikkeler arasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen sikkeler de yer alıyor.

Mısır'daki bir arkeolog ekibi, yaptığı kazılar sonucunda pek çok farklı İslami hükümdarın dönemine ait bir sikkeler yığını ortaya çıkardı. Ekip, aynı zamanda madeni paraları basmak için kullanılan madeni para kalıp parçaları ve bunları tartmak için kullanıldığı düşünülen büyük bir ağırlık da keşfetti.

Geçen yıl çalışmaya başlayan ekip, çalışmanın geçmişe yönelik önemli bulguların keşfi için son derece önemli olduğuna inanıyor. Ekibin başında yer alan Mostada Waziri yaptığı açıklamada, ekibin çalışmalarını yürüttüğü bölgede eskiden bir madeni para basma atölyesi olabileceğini düşündüklerini belirtti. Bu da bu 'gizemli hazinenin' neden orada ve bir arada olabileceğini açıklıyor. Ancak bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.

Memlükler ve Osmanlı dönemine ait yüzlerce sikke bulundu

Çalışma geçtiğimiz yıl Nil Nehri’nin batı kıyısında, Luksor’un yaklaşık 55 kilometre güneyinde yer alan Esna şehrinde başlamıştı. Şehrin en çok ziyaret edilen antik kalıntısı olan ikonik Esna Tapınağı’nın arkasındaki bir noktada yapılan kazılar sonucunda eski dönemlere ait yüzlerce sikke bulundu.

Sikkelerin arasında adı İslami Kahire'nin en ünlü caddelerinden birine verilen bir Fatımi hükümdarı olan Al Muizz li-Din Allah Al Fatimi'nin saltanatına dayanan bir altın sikke yer alıyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre, Memlükler döneminden 19 farklı kral ve padişahın hükümdarlığına ait 286 gümüş sikke bulundu. Kazılar sonucunda Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen birkaç bronz ve bakır sikke bulunduğu da açıklandı.

Bulguyu ilgi çekici kılan detay, bu kadar farklı dönemlerden, yaklaşık 1000 yıllık bir süreçten pek çok sikkenin bir arada oluşu. Tüm bu sikkelerin tek bir konumda neden bırakıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirten ekip, sikkelerin arasında Kral II. Levon'un yönetimi sırasında basıldığı düşünülen bir Ermeni parası da dahil olmak üzere bazı yabancı madeni paralar da buldu.