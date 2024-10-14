Bilim insanları, mizah kullanan ebeveynlerin çocuklarıyla çok daha iyi ilişkilere sahip olduğunu ortaya koydu.

Her ebeveynin çocuklarına karşı farklı tavırları var. Bazıları daha ciddi bir yaklaşım sergilerken bazıları ise bol bol şaka yaparak onları yetiştirmeye çalışıyor. “Baba şakaları” olarak nitelendirilen komiklikler genel olarak garip tepkilerle karşılaşsa da yeni bir araştırma aslında bu yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu gözler önüne seriyor.

PLOS One üzerinde yayımlanan araştırma, mizah kullanan ebeveynlerinin çocuklarıyla çok daha iyi ilişki kurduğunu ortaya koydu. Hem babalar hem de annelerde bu durum gözlemlendi.

Mizahla yetiştirilenler kendi çocuklarını da aynı şekilde yetiştiriyor

Ebeveynlikte mizahın kullanımına dair araştırmaların yetersiz olduğunu söyleyen bilim insanları, bu konuya yoğunlaşmak için çalışmayı gerçekleştirdi. Sanılanın aksine mizahın kullanımının çok daha etkili olduğunu buldular. Araştırmacılar arasında yer alan Dr. Benjamin Levi, konuya ilişkin, “Mizah, insanlara bilişsel esneklik kazandırabilir, stresi azaltabilir, yaratıcı problem çözmeyi ve dayanıklılığı teşvik edebilir.” ifadelerini kullandı.

Çalışmada 10 soruluk bir anket oluşturuldu ve çevrim içi araç yardımıyla uygun katılımcılar bulundu. Yaşları 18 ila 45 arasında değişen 312 katılımcının yer aldığı ankette katılanların yarısından fazlası çocuklarını mizah ile büyüttüklerini belirtirken bu yöntemin bir ebeveynlik tekniği olduğunu söylediler.

Çocuklarıyla yetişkin olduklarında da ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyenlerin oranı diğerlerinden %43 daha fazlaydı. Ayrıca mizahla yetiştirilenlerin kendi çocuklarını da bu yöntemle yetişdirdiği de görüldü. Katılımcıların %63’ünün erkek olduğunu ve %76’sının beyaz olduğunu belirtelim. Yani etnik kökenlere göre değişiklik gösterme potansiyeline sahip.

Kısacası bu araştırma, mizahın çocuk yetiştirmede çok pozitif bir yöntem olduğunun göstergesi. Ebeveynler, bu yöntem ile stresi ve gerginlikleri azaltabilir, çocuklarını mutlu edebilir ve onlarla çok daha iyi bir ilişki kurabilirler.