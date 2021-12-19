Bugün size tanıtacağımız site, hangi filmi izleyeceğinize karar veremediğiniz anlarda çok yardımcı olacak. Zira burada türlerden çok ruh hallerine bağlı bir sınıflandırma var. Seçtiğiniz ruh haline göre film önerisi alıyorsunuz. Gelin kısaca göz atalım.

Yemek yerken bir şeyler izlemeye alışkın biriyseniz daha önce “ne izlesem” telaşı yaşamışsınızdır. Düşünün; kapı çaldı, yemeğiniz geldi ve izleyecek hiçbir şey bulamıyorsunuz. Yemek soğumadan acilen bir film ya da dizi düşünmeniz gerek. Başka derdiniz olmasın.

Hatta bu derdiniz de olmasın. Şimdi size tanıtacağımız site, size birçok ruh hali seçeneği sunuyor. Siz bu ruh hallerinden birini seçtikten sonra ise size seçiminize uyumlu onlarca öneride bulunuyor.

Bugün "nelik" hissediyorsunuz?

Daha önce uzayı gerçek görüntülerle izlemenizi sağlayan ASS WorldWide Telescope ve ülke ve yıla göre müzik dinleyebileceğiniz Radiooooo gibi site önerilerinde bulunmuştuk. Şimdiki sitemiz ise Netflix’te 20 dakikalık bir şey izlemek için 1 saat araştırma yapanlara gelsin. Mood2Movie adlı site, çok komplike bir algoritmaya sahip olmasa da izlemek istediğiniz film konusunda nokta atışı yapabilir.

Siteye girdiğinizde karşınıza 18 tane ruh hali çıkıyor. Sinirli misiniz, kasvetli mi, neşeli mi; yoksa ‘kırsal’ bir havada mısınız? Seçeneklerden birini seçtikten sonra karşınıza aynı Tinder’daki gibi bir pencere çıkıyor. Siz pas geçtikçe size yeni bir film sunuluyor ve filmlerin türleri, konusu ve varsa fragmanı pencerede gösteriliyor. Sitede tür seçimi olmadığından karşınıza seçtiğiniz havada her türlü film çıkabilir. Bu da gerçekten ne izleyeceğini bilmeyenler için iyi bir özellik.

Siteyi ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.