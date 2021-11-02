Sony'nin Spider-Man evreninde işlenen bir karakter olan, filmi Temmuz 2020'de çıkacakken Ocak 2022'ye ertelenen Morbius'un resmi fragmanı yayınlandı. Başrolünde Jared Leto'nun olduğu film yakında vizyona girecek.

Çok uzun zamandır üç Spider-Man evrenin de bir araya geleceğini umduğumuz yeni Spider-Man filmini beklerken bugün, Sony'nin Spider-Man evreninde geçen bir diğer karakter Morbius’tan resmi fragman yayınlandı. İlk fragmanı 2020 yılının ocak ayında yayınlanan filmin çekimleri 2019 yılında başlamıştı. Vizyon tarihiyse 31 Temmuz 2020 olarak duyurulmuştu. Ancak pandemi nedeniyle film, 21 Ocak 2022 tarihine ertelenmişti.

Jared Leto tarafından canlandırılacak olan Morbius, yakalandığı ender kan hastalığından kurtulmak isterken vampire dönüşen Dr. Michael Morbius’un hikâyesine odaklanıyor. Morbius’un bugün yayınlanan fragmanı, karakterin orijinal kişiliği yerine dönüştüğü canavar üstüne yoğunlaşıyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Morbius, iyi ya da kötü olmak arasında bir bilinmezlik yaşıyor.

Morbius fragmanı:

Morbius’un oyuncu kadrosunda başrol Jared Leto’nun yanı sıra Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Spider-Man: Homecoming’de Vulture rolünü canlandıran Michael Keaton, bu filmde yeniden aynı karakterle perdelerde bizimle buluşacak.

Filmin yönetmen koltuğundaysa en son bilim kurgu filmi Life’ı yöneten Daniel Espinosa yer alıyor. Filmin senaryosu, Lost in Space dizisinin senaryosunu yazan Matt Sazama ve Burk Sharpless tarafından kaleme alındı. Gişede elde edeceği başarı şimdiden merak konusu olan Morbius, 21 Ocak 2022’de vizyona girecek.