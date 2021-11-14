Tüm zamanların en başarılı motosiklet yarışçılarından biri olan Valentino Rossi, yirmi yıllık kariyerinin ardından emekliliğe ayrıldı. Dokuz kez Dünya Şampiyonu unvanına erişmeyi başaran sporcuyu tebrik etmek için dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı bir televizyon yayını yapıldı. Rossi, İspanya’daki son yarışıyla birlikte 372 kere piste çıkmış oldu

İspanya’da düzenlenen MotoGP sezonunun son yarışı tarihi bir ana tanıklık etti. Efsanevi yarışçı Valentino Rossi, yirmi yıllık kariyerinin ardından emekliliğe ayrıldı. Rossi’nin onuncu sırada tamamladığı yarışın ardından diğer takımlar da Rossi’nin yanına gelerek 42 yaşındaki İtalyan efsaneyi tebrik ettiler.

Dünyanın en tanınan sporcularından biri olan Valentino Rossi’yi başarılarından dolayı tebrik etmek için Tom Cruise Keanu Reeves, Roger Federer, Rafael Nadal, Lewis Hamilton, Gianluigi Buffon ve Andrea Pirlo gibi ünlü isimlerin de içinde yer aldığı bir televizyon yayını yapıldı.

Valentino Rossi’nin kariyeri boyunca elde ettiği başarılar:

1979 yılında İtalya’da dünyaya gelen Rossi, motosiklet üzerine henüz iki yaşındayken çıkmıştı. Beş yaşına geldiğindeyse babasının aldığı 100 cc’lik go-kart aracına binmeye başlayan Rossi’nin yarış sevdası başlamıştı. 1990 yılında bölgesel kart şampiyonluğuna erişen Rossi, gelecek bir yıl içinde toplam 16 bölgesel şampiyonluk daha elde etti.

Tüm zamanların en iyi motosiklet yarışçılarından biri olarak gösterilen The Doctor lakaplı Rossi, kariyerinde dokuz kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı. 7’si MotoGP birinci kategoride olan şampiyonluklar sırasıyla 1997,1999,2001,2002,2003,2004,2005,2008 ve 2009 yıllarında geldi. İspanya’da yapılan yarışla birlikte ‘ana serilerde’ yaptığı yarış sayısını 372’ye çıkaran Rossi, 89 kez galibiyet elde etti ve 199 kez podyumda yer almayı başardı.

Bu sezonun başında emekliye ayrılacağını açıklayan 46 yaşındaki sürücü, son yarışıyla birlikte arkasında şampiyonluklarla dolu bir miras bıraktı.