Sektör kaynakları tarafından paylaşılan iddialara göre bu gece itibarıyla motorine indirim bekleniyor. 29 Haziran Çarşamba günü saat 00:00 itibarıyla geçerli olacak indirim, litrede 1,5 TL olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye'nin gündemden düşmek bilmeyen meselelerinden bir tanesi olan akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarının iddialarına göre motorin fiyatlarına, yarın gece itibarıyla indirim yapılacak. Bu indirimle 30 TL'yi aşan motorin fiyatları, yeniden 28 lira seviyelerine düşmüş olacak. Benzin grubu içinse iddia kapsamında bile bir şey yok.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 1,50 TL indirim gelecek. Bu indirim, salı gününü çarşambaya bağlayan gece itibarıyla geçerli olacak. İndirimin nedeni ise hem petrol fiyatlarının hem de dolar kurunun düşüşü. Eğer dizel motorlu bir aracınız varsa, birkaç gün daha yakıt almamayı tercih edebilirsiniz.

Büyük şehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Sektör kaynaklarının iddiaları gerçek olur ve fiyatlarda indirime gidilirse, Türkiye'nin en büyük şehirlerindeki vatandaşları şöyle bir fiyat tablosu karşılayacak:

İstanbul: 28,44 TL

28,44 TL Ankara: 28,55 TL

28,55 TL İzmir: 28,57 TL

Fiyatların bulunduğunuz lokasyona göre birkaç kuruş da olsa oynayabileceğini, fiyat hesabını Shell'e göre yaptığımızı belirtelim.