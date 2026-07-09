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Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya Sunan Motorola Moto G77 Power Tanıtıldı

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Türkiye’de de faaliyet gösteren Motorola, uygun fiyatlı Moto G77 Power telefonunu tanıttı.

Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya Sunan Motorola Moto G77 Power Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda Türkiye’de de faaliyet göstermeye başlayan akıllı telefon devi Motorola, gelişmiş özellikler sunan modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, uygun fiyatıyla iddialı olmayı amaçlayan yeni telefonu Moto G77 Power’ı gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

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Moto G77 Power modeli, bütçe dostu bir fiyata sahip olmasına rağmen üst düzey özelliklerle birlikte geliyor. Telefonun arka tarafında sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu var. Önde ise delikli ekran tercih edilmiş.

Moto G77 Power teknik özellikleri
Ekran 6,72 inç, 120 Hz, FHD+, 1050 nit, IPS LCD
İşlemci Dimsneity 6400
RAM 8 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 7000 mAh (30W)
İşletim sistemi Android 16

Telefonda 120 Hz yenileme hızı sunan 6,72 inçlik bir LCD ekran görüyoruz. Cihaz, Dimensity 6400’den güç alıyor ve 8 GB RAM’le geliyor. Arkada 50 MP ana ve 8 MP’lik utlra geniş kamera, önde ise 32 MP’lik selfie kamerası var. Cihazın en dikkat çeken özelliği bataryası. Öyle ki bu fiyat segmentinde 7000 mAh’lik 30W destekli büyük bir pil sunuyor.

Android 16 ile kutudan çıkan ve IP64 dayanıklılıkla gelen Moto G77 Power modeli; mavi, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle gelecek. Telefonun başlangıç fiyatı 250 dolar olarak açıklandı.

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