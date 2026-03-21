Türkiye, Bayramı Gemini ile Kutladı: "O Eski Bayramlar" Sosyal Medyada Viral Oldu

Google’ın popüler yapay zekâ aracı Gemini ile oluşturulan nostaljik bayram kartları, sosyal medyada viral oldu. "O Eski Bayramlar" temasıyla kullanıcılar, bayramda bir araya gelemedikleriyle Gemini sayesinde buluştu.

Bayramlarda “nerede o eski günler” diyenlere Google'ın yanıtı "Burada!" oldu. Gemini'den gücünü alan "O Eski Bayramlar" web sitesine giren kullanıcılar, yalnızca istedikleri temayı seçip görsellerini yükleyerek geçmişin o sıcak bayram atmosferininin yeniden oluşmasına imkân tanıdı.

Kullanıcılar, seçtikleri temalara kendi fotoğraflarını ekleyerek çocukluk anılarını ya da hayal ettikleri bayram sahnelerini yeniden oluşturabiliyor. Ortaya çıkan görseller ise çoğu zaman gerçek fotoğraflarla yarışacak kadar etkileyici sonuçlar sunuyor.

“Nerede O Eski Bayramlar” Sözü Bu Kez Yanıt Buldu

Bu deneyimin arkasında, Google’ın gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini yer alıyor. Sistem, yüklenen fotoğrafları analiz ederek sahneye uygun ışık, kompozisyon ve duygu katmanlarını otomatik olarak oluşturuyor.

Özellikle kalabalık aile ortamları, bayram ziyaretleri, şeker ve kolonya gibi kültürel detaylar, yapay zekâ tarafından sahneye doğal şekilde entegre ediliyor. Hatta farklı şehirlerde yaşayan kişiler bile tek karede bir araya getirilebiliyor.

Sonuçta çoğumuz kolonyaların dolaştığı, şekerlerin ikram edildiği, kalabalık ailelerin bir arada olduğu o eski bayram atmosferini yeniden görmek istiyoruz. Gemini da tam olarak bunu yapıyor. "Nerede o eski bayramlar" sözü, görsele dönüşerek paylaşılabilir bir hâl alıyor.

Peki Buram Buran Nostalji Kokan Bu Görseller Nasıl Oluşturuluyor?

Adım #1: Buraya tıklayarak Google'ın "O Eski Bayramlar" sayfasına gidin.

Adım #2: İstediğiniz temayı seçin.

Adım #3: Gemini ilk komutu sizin için otomatik gönderecek. Ardından "+" simgesine dokunun ve "Dosya yükleyin" seçeneğine dokunun.

Adım #4: Görselde bulunmasını istediğiniz kişilerin fotoğraflarını seçin ve Gemini'ye gönderin.

Hepsi bu kadar! Gemini tarafından oluşturulan görseli indirip sosyal medyada paylaşabilir ya da sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Gemini'nin oluşturduğu bu nostaljik ve duygularımızı okuşayan bayram kutlama kartları, yapay zekanın işimizi elimizden almadan önce klişe bayram mesajlarının yerini aldığını gösteriyor.

