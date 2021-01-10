Özlem Türeci ve Uğur Şahin, MS İçin Aşı Geliştiriyor

Geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile 2020'de tüm dünyada adından en çok söz ettiren bilim insanlarından olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, şimdi de henüz bir tedavisi olmayan MS hastalığı ve pek çok farklı hastalığın önüne geçecek bir aşı üzerinde çalışıyor.

2020, tüm dünya için pandeminin yıkıcı etkilerinin yanında aynı zamanda umut dolu bir yıl da oldu. Yılın sonlarına doğru bir bir gelmeye başlayan aşı haberlerinin ardından tüm dünya derin bir nefes aldı ve kısa süre içerisinde dünyanın farklı ülkelerinde ilk aşı uygulamaları başladı.

Bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci de aşı yarışını önde tamamlayan ve dünyaya umut olan isimler arasında yer aldı. Geliştirdikleri mRNA aşısı ile Der Spiegel ve Time'ın kapağında yer alan iki değerli bilim insanı ve ekipleri, şimdi de henüz tedavisi olmayan bir başka hastalığı ortadan kaldırmak için çalışıyor.

MS hastalığının mRNA aşısı ile tedavisinde umut veren gelişmeler var:

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in üzerinde çalıştıkları ve çare aradıkları hastalık MS. MS, henüz etkin bir tedavisi olmayan, yalnızca destek tedavileri ile hastalarının yaşam kalitesinin artırılması konusunda adım atılabilen bir kronik merkezi sinir sistemi hastalığı.

Science dergisinde yayınlanan yeni bir makalede yer alan bilgilere göre Uğur Şahin, Özlem Türeci ve ekiplerinin geliştirdikleri mRNA aşısı, merkezi sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde de etkili. Fareler üzerinde gerçekleştirilen ilk deneylerde, aşı MS benzeri bir hastalığın semptomlarını azalttı ve umut vadedici sonuçlar ortaya çıktı.

Uğur Şahin, konuyla alakalı olarak, sonuçların uyumluluğunun test edildiğini, klinik araştırmaların ise iki ya da üç yıl içinde başlayabileceğini söyledi ve 'RNA terapisi yaklaşımı ile dokuya saldırılmayacak koruyucu etkisi olan bağışıklık hücrelerinin oluşumunu sağlıyoruz. Ya da bunlara öğretiyoruz. Bu mekanizmayı insanlarda etkili bir şekilde kullanabilirsek, MS’in farklı formları için evrensel tolerans indüksiyonu mümkün olabilir' sözleriyle çalışmanın genel durumuna dair bilgi verdi.

Pek çok farklı alanda hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek:

mRNA aşısının, gelecekte yapılacak çalışmalarla yalnızca MS örneğinde olduğu gibi merkezi sinir sistemi hastalıklarında değil, çeşitli göğüs hastalıkları ve kanser araştırmalarında da kullanılabileceği söyleniyor. Aşı aynı zamanda bağışıklık sisteminden etkilenen diğer hastalıklar için de araştırılıyor ve bulaşıcı hastalıklarla birlikte, alerj, artrit ve damar hastalıkları gibi kronik iltihaplı hastalıklar için de etkin olabileceği düşünülüyor.