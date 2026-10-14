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Greta Gerwig'in yönettiği Narnia: Büyücünün Yeğeni filminden ilk fragman geldi.

Barbie ile büyük başarı yakalayan Greta Gerwig, bu kez C.S. Lewis'in Narnia evrenine uzanıyor. Ancak karşımızda alıştığımız Narnia maceralarından biri yok. Pevensie kardeşlerin hikâyesinden çok daha öncesine gidiyor, henüz ortada Narnia bile yokken bu büyülü dünyanın nasıl ortaya çıktığını görüyoruz.

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İlk fragman, Dünyalar Arasındaki Orman'dan Aslan'ın ortaya çıkışına uzanıyor. **Meryl Streep'**in sesiyle hayat bulan Aslan, Emma Mackey'nin canlandırdığı Jadis ve Daniel Craig'in hayat verdiği çılgın Amca Andrew... Hepsi, Narnia'nın geçmişine açılan bu hikâyede karşımıza çıkıyor.

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Aslan'ın doğuşu ve Meryl Streep sürprizi

Fragmanın en çarpıcı anlarından biri, Aslan'ın ortaya çıktığı sahne. Meryl Streep'in seslendirdiği efsanevi aslan, kozmik bir toz bulutunun içinden yükselerek Narnia'nın yaratılışına eşlik ediyor. Böylece serinin merkezindeki karakteri yalnızca yeni bir macerada değil, bir dünyanın doğuşunda görüyoruz.

Emma Mackey beyaz cadı, Daniel Craig ise çılgın Amca Andrew rolünde

Barbie ile tanınan Emma Mackey, geleceğin Beyaz Cadısı Jadis rolünde karşımıza çıkıyor. Gümüş renkli, metalik kostümü ve tekinsiz görünümüyle karakterin alıştığımız hâlinden farklı bir yorumunu sunuyor.

Daniel Craig ise çocukları sihirli yüzükler aracılığıyla başka dünyalara gönderen Amca Andrew rolünde. Narnia'nın kapısını aralayan bu tuhaf karakter, hikâyenin fantastik tarafına kendine has bir renk katıyor.

Led Zeppelin eşliğinde Narnia'ya yolculuk

Greta Gerwig, fragmanın müziklerinde tercihini rock tarihinin unutulmaz parçalarından Stairway to Heavendan yana kullanıyor. Led Zeppelin'in 1971 tarihli şarkısı, fantastik görüntülere eşlik ederken tanıtımın atmosferini de belirliyor. Böylece Narnia'nın mitolojik dünyasıyla rock müziğin kendine özgü ruhu aynı yerde buluşuyor.

Narnia: Büyücünün Yeğeni ne zaman çıkacak?

Netflix, filmi doğrudan dijital kütüphanesine eklemek yerine sinema gösterimine de yer veren bir takvimle izleyici karşısına çıkaracak. Narnia: Büyücünün Yeğeni, 12 Şubat 2027'de dünya genelinde sinemalarda gösterime girecek. Filmin Netflix'teki yayın tarihi ise 2 Nisan 2027 olarak açıklandı.