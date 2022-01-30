NASA'nın Yarışmasına Türkiye'den Bir Firma Katılacak

NASA, geçtiğimiz günlerde uzun süreli uzay görevlerinde kullanılabilecek gıdalar için bir yarışma başlatmış ve 1 milyon dolar ödül havuzunun olduğunu açıklamıştı. Şimdi de Türkiye'den bir firma yarışmaya başvuracağını açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde bir yarışma başlatmıştı. Bizim de sizlerle paylaştığımız bu yarışmada katılımcılardan ucuz ama etkili bir gıda teknolojisi istenmişti. NASA’dan yetkililer insanlardan beklenen bu teknolojinin uzun süreli uzay yolculuklarında astronotların karnını doyurabilmesi için kullanılacağını ifade etmişti.

Ayrıca bu yarışmanın oldukça ilgi çekici bir ödülü de vardı. Yetkililer, yarışmada 1 milyon dolarlık (Yaklaşık 13 milyon 553 bin TL) ödül havuzunun bulunduğunu aktarmıştı. Bunun yanı sıra yarışmaya dünyanın her yerinden insanların katılabileceği ifade edilmişti. Şimdi de NASA’nın bu yarışmasına ülkemizden talip çıktı.

'Amacımız ödül değil'

Sputnik’in haberine göre NASA’nın yarışmasına Aydın’da bulunan bir firma başvuruda bulunmayı planlıyor. İnsanların kıtlıkta ve teknoloji yoksunluğunda beslenmelerini sağlamayı amaçlayan projeler üzerinde çalışan Karya Farma HBX AR-GE isimli firmanın Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, 1 milyon dolarlık yarışmaya katılacaklarını ifade etti.

Amaçlarının ödül değil, Aydın’a ve yürütülen çalışmalara dikkat çekmek olduğunu aktaran Başlık, Menderes Vadisi’nde yetiştirilen ürünlerin insanlığa faydalı olabileceğini belirtti. Ek olarak Başlık yaptığı açıklamalarda, “NASA’nın ödülünü kazanmanın baş şartı, teknolojiyi minimum kaynak ve atıkla hazırlamak. Bu yarışma, gıda teknolojisinin sınırlarını zorlamak, geleceğin kâşiflerinin sağlığını korumaya yarayacak inovatif çalışmalar ile ilgili bir yarışmadır” ifadelerini kullandı.

Karya Farma HBX AR-GE’nin Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösterdiğini ifade eden Başlık geliştirdikleri HBX-2371-immünextraT13 ile ilgili de konuştu:

İçeriğinde yer alan yüksek omega yağ asitleri, vitaminler, mineraller ve proteinlerin yanı sıra bozulma riskinin olmayışı bu teknolojiyi yarışma için uygun hâle getiriyor. Uzun çalışmalar sonucu HBX-2371’den sonra 17 bilimsel patentli çalışmaya imza attık. Bu buluşumuz yarışma için gerekli özelliklere sahip. Besin ögelerinin her koşula uygun olması, hastalıklara karşı koruyuculuğu olan ürünümüzle yarışmaya katılacağız