Güneş Fırtınası Dünya'yı Olumsuz Etkileyecek

Güneş'te meydana gelen patlamalar sonucunda oluşan Güneş fırtınaları konusunda uzmanlar, bir süredir uyarılarda bulunuyordu. Bu ciddi doğa olayı hakkında araştırmalar yapan NASA, 2020 yılında gezegenimizin güçlü bir Güneş fırtınasından olumsuz etkilenebileceğini açıkladı.

Güneş, her 11-12 yılda bir bulunduğu evreyi değiştirir ve bununla birlikte etkinliklerinde büyük değişimler gözlenir. Güneş'in etkinliğinin düşük olduğu dönemler, minimum evresi; etkinliğin yüksek olduğu dönemler ise maksimum evresi olarak adlandırılır. Güneş fırtınaları hakkında yapılan araştırmalar, 2019 ve 2020 yıllarında Güneş'in minimum evresinde olacağını ve bu yıllarda Güneş fırtınası oluşma riskinin oldukça fazla olduğunu gösteriyor.

Güneş'in minimum evresi, manyetosferinde Taçküre Kütle Atımı (CME) adı verilen patlamalar yaşanmasına olanak tanır. Güneş'in dış katmanındaki bu patlamalar, çok miktarda yüklü parçacığın ortaya çıkmasına sebep olur. Bu parçacıkların, uzaya yayılmasıyla da Güneş fırtınaları adı verilen olay gerçekleşir.

Güneş fırtınaları, iletişim uydularını devre dışı bırakabilecek kadar yoğun olabilir. İletişim uydularında yaşanabilecek sorunlar, Dünya'da bölgesel güç kesintilerine yol açabilir. Bu da etkilenen bölgelerde yaşamın durması anlamına geliyor.

NASA'da çalışan araştırmacı Dean Pesnell'e göre Güneş fırtınaları, Güneş'in yaşam döngüsünün doğal bir parçası. Son dönemde Güneş fırtınaları hakkında araştırmalara yoğunlaşan Pesnell, "Güneşin doğal yaşam döngüsünde bu patlamaları sıkça görüyoruz. Güneş fırtınaları, gezegenlerin çevrelerinde olumsuz etkilere sebep olabilir fakat bu doğal bir olay." ifadelerini kullandı.

Güneş fırtınalarının geçmişte göçmen kuşların rotalarında değişikliğe sebep olduğu tespit edilmişti. Bu tarz etkileri sebebiyle Dünya'yı olumsuz etkileyebilecek fırtınalar, navigasyon sistemlerini, hava durumu tahmin sistemlerini ve iletişim sistemlerini tamamen kullanılamaz hale getirebilecek kadar güçlü.

Güneş fırtınalarının Dünya'daki yaşamı etkileme ihtimalinin yanında, uzayda görev yapan astronotları da etkileme ihtimali bulunuyor. Güneş'in bu dönemde manyetik alanının zayıflamasıyla ortaya çıkabilecek problemlere değinen Pesnell, "Manyetik alanda yaşanan zayıflama, kozmik ışınlardan korunmayı zorlaştırıyor. Bu da uzaydaki astronotlar için tehdit oluşturabilir." ifadelerini kullandı.

NASA'nın uyarılarına göre 2019 ve 2020 yılları, kısa dönemde Güneş fırtınaları için en kritik yıllar. Güneş fırtınaları ve potansiyel etkileri hakkında araştırmalar hâlâ devam ediyor. Güneş'in doğal döngüsünün bir parçası olan fırtınaların, yaşamımızı etkileyip etkilemeyeceğini zaman içinde hep birlikte göreceğiz.