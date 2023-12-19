NASA, Derin Uzay Optik İletişimi projesi kapsamında bir ilke imza attı. Kurum, 31 milyon kilometre mesafede 15 saniyelik bir video aktarımı gerçekleştirdi. Görüntünün Dünya'ya ulaşması 101 saniye sürdü.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir ilke daha imza attı. Kurum, 31 milyon kilometre uzaktan, gezegenimize bir video gönderdi. Derin uzayda lazer iletişim sistemlerinin test edildiği çalışmanın başarılı olması, NASA'nın yeni bir dönüm noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor.

NASA, uzun bir süredir "Derin Uzay Optik İletişimi" projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu projenin amacı, çok çok uzak mesafelerle Dünya arasında hızlı bir iletişim kurulmasını sağlamak. İşte 31 milyon kilometre uzaktan gönderilen video da bu çalışmaların bir parçasıydı. 267 Mbps hız ile Dünya'ya tam 101 saniyede ulaşan 15 saniyelik video, NASA'nın doğru yolda olduğunun açık bir göstergesi.

Mars ile Dünya arasında anlık iletişimi sağlayabilir

Adından da anlaşılabileceği üzere lazer ışınlarından faydalanan iletişim teknolojisi, en çok da Mars'ta yaşam planları için önemli. Bilim insanları, NASA'nın Psyche isimli projesi kapsamında bu teknolojiyi Mars ile Dünya arasına entegre etmeyi planlıyorlar. Eğer bu çalışmalar sonuca ulaşırsa Mars ile Dünya arasında anlık ve çok hızlı veri aktarımları yapılabilecek. Demo, basit bir video olsa da teknolojinin potansiyeli, çok daha büyük.

Ultra HD kalitede oluşturulan test videosu, proje kapsamında çalışan bir personelin "Taters" isimli kedisine ait görüntülere ev sahipliği yapıyor. Ancak burada önemli olan videonun içeriği değil. NASA, bu test ile Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 8 katı uzaklıktaki bir mesafede yüksek çözünürlüklü video aktarımı yapabildiğini tüm dünyaya göstermiş oldu.

31 milyon kilometre mesafeden aktarılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: