NASA Artemis Projesi İçin Astronot Kadrosu Açıklanacak

NASA, Artemis projesi ile insanlı ay yolculuğu görevlerini yapmaya devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün Artemis projesi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başkan Yardımcısı Pence, yeni ay görevleri için 18 kişilik astronot kadrosunu açıklayacak.

NASA tarafından yürütülen ve ESA, JAXA, CSA gibi uluslararası ortaklıklarla birlikte çalışılan Artemis projesi, 2017 yılından beri üzerinde çalışmalar yürütülen bir proje. Bu projenin amacı, Ay'ın güney kutbuna ilk kadın ve bir sonraki erkek astronotu indirmek olarak ifade ediliyor. NASA, uzun zaman sonra Artemis projesiyle birlikte Ay yüzeyine ayak basmak için çalışmalar yürütüyor. Yaklaşık 3 senedir çalışmaları süren Artemis projesinin insansız olarak uçuşlarının 2021'de, insanlı uçuşların ise 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor.

Her şey planlandığı gibi giderse 2025 yılından 2030 yılına kadar her yıl bir tane olmak üzere uçuşların gerçekleştirileceği söylenen Artemis projesiyle ilgili bugün bir gelişme daha yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Ay'ın güney kutbuna inmeyi hedefledikleri insanlı uçuşlar için yeni bir açıklama yapacağı öne sürüldü.

Önümüzdeki senelerde yapılacak insanlı uçuşlar için astronot kadrosu açıklanacak:

Ars Technica tarafından yapılan açıklamaya göre Mike Pence'in yakın zaman içerisinde Artemis projesi için 18 kişilik astronot kadrosunu açıklaması bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi beklenen Ay yüzeyine yapılacak insanlı uçuş görevleri için açıklanacak olan 18 kişilik kadronun hepsinin Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı ancak her zaman göreve hazır olarak bekleyecekleri de açıklanan detaylar arasında.

Bunların yanı sıra Artemis Projesi için bazı raporlar da bulunuyor. İnsanlı ana görevlerin 2024'te başlayacağı söylenen Artemis projesinin 2024 yılında gerçekleştiremeyeceğini belirten raporlarda bu görevlerin en erken 2026 yılında başlayabileceği söyleniyor. Bunun sebebinin ise yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın uzay görevlerine ne kadar öncelik vereceğinin bilinmemesi olduğu söyleniyor.