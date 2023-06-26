NASA, kaynakların oldukça sınırlı olduğu uzay ortamında kritik önem arz eden bir çalışma yaptı. Kurum, Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotların idrarlarının yüzde 98'ini yeniden içme suyuna dönüştürdüğünü açıkladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bulunan astronotların idrarlarıyla ilgili önemli bir başarıya imza attı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, çalışmalar sayesinde astronotların idrarlarının yüzde 98 gibi ciddi bir bölümünün yeniden içme suyuna dönüştürüldüğü ifade edildi. Bu durum size iğrenç gelmiş olsa da uzaydaki insanlar için kritik önem arz ediyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere, uzaydaki kaynaklar sınırsız değil. Mesele özellikle de gıda olduğu zaman, kullanılan her kaynak büyük önem arz ediyor. İşte o kaynaklardan bir tanesi de içme suyu. Neticede yeryüzünden ISS'e su borusu döşemek mümkün değil. İşte NASA tarafından yapılan yeni bir çalışma, astronotların idrarlarının yüzde 98 kadarının yeniden içme suyuna dönüştürülmesini sağladı. Geçmişte, idrarın yüzde 93 kadarı içme suyu haline dönüştürülüyordu.

"Astronotlar, dünyadakinden daha temiz su içiyorlar"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NASA yetkilisi Jill Williamson, idrarın yeniden içme suyu haline getirilmesiyle ilgili şöyle konuştu: Mürettebat idrar içmiyor; onlar, dünyada içtiğimizden daha temiz olacak şekilde geri kazanılmış, filtrelenmiş ve temizlenmiş içme suyudur. Şimdi gelelim esas meseleye. NASA, idrarı nasıl içilebilir su haline getiriyor?

ISS'te Çevresel Kontrol ve Yaşam Destek Sistemi (ECLSS) olarak isimlendirilen bir sistem bulunuyor. İşte idrarı içme suyuna dönüştüren şey de bu sistem. Şimdi biraz biyoloji yapalım: İdrarın yüzde 95'inden fazlası zaten su. Geriye kalan kısımda ise üre, potasyum, sodyum ve klorür gibi moleküller bulunuyor. ECLSS'nin yerleşik arıtma sistemi, idrardaki su ile diğer molekülleri birbirinden ayırıp, idrardaki suyun yeniden içilebilmesi sağlıyor. Yani ECLSS ile yapılan damıtma işlemi, idrarın içindeki temiz suyun ayrıştırılmasını ve bu suyun tekrar içilmesini sağlıyor...