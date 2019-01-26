Apollo 11 göreviyle Ay'a giden ve oradan içinde materyallerle dönen torbanın sahibi NASA'yla davalık oldu.

Apollo 11 astronotları Ay’dan döndüklerinde, gezegenimizin uydusundan incelenmesi için çeşitli materyaller toplamışlardı. Bu materyallerin Dünya’ya getirilmesi ise hem NASA hem de insanlık için tarihi bir andı. Bu astronotlar için 50 yıl sonra ağır bir davaya konu olmak ise pek de beklendik bir şey değildi muhtemelen.

Ay’dan kaya ve kum örneklerinin toplandığı torbanın bir önceki sahibi Nancy Lee Carlson’dı ve Collect Space’in haberine göre Carlson, NASA’yı dava etti. Davanın sebebi ise NASA’nın torbaya gelen zarardan dolayı kendisine borçlu olması.

Dünya’ya döndükten sonra, Apollo 11 görevinde kullanılan tüm donanımları muhafaza etmek için NASA tarafından alındı. Ancak, torba ve diğer birkaç şey çalındı ve müze küratörü tutuklandı. Daha sonra yanlış etiketlenen torba, devletin yaptığı açık artırmada Carlson tarafından 2015 yılında 995 dolara satın alındı.

Carlson, NASA’dan bu torbanın ne için kullanıldığı belirlemesi için yardım istedi, torbanın kumaşında Ay’ın tozlarının kalıntısı yer alıyordu. NASA, torbayı tekrar Carlson’a vermeyi reddetti. Açılan davalar sonucunda torbanın sahibinin Carlson olduğuna karar verildi.

Carlson, açık artırmayla bu torbayı satmaya karar verdi ve fiyat olarak da 1,8 milyon dolarda karar kıldı. Ancak, torbanın tahmini değeri 4 milyon dolardı ve Carlson, torbanın NASA’nın gözlemindeyken hasara uğradığını iddia etti ve karşılığında tazminat talep etti. Şimdi kendisi hem darbeden kaynaklı değer düşüklüğünün karşılığını hem de NASA’nın torbayı kendisine vermeyi reddetmesinden dolayı yaşadığı stresin tazminatını istiyor.