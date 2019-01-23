  • NASA, Boeing Görevi İçin Seçtiği Astronotu Değiştirdi

NASA, Boeing'in İlk İnsanlı Görevi İçin Seçtiği Astronotu Sebepsizce Değiştirdi

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Boeing görevi için yıllar önce seçtiği astronotu görevden "açıklanmayan" sağlık sorunları nedeniyle geri çekti. Astronot 3 senedir, bu görev için eğitiliyordu.

NASA, havacılık sektörünün en önemli isimlerinden Boeing'in, ilk insansız fırlatma görevi için bir astronot ekibi tahsis etmişti. 2015 senesinde seçilen bu ekip, o zamandan bu yana görev için eğitiliyorlardı. Bu astronotlardan biri olan Eric Boe, açıklanmayan sağlık durumu nedeniyle görevden alındı. Boe'un boşalan koltuğuna uzay istasyonu eski şefi Mike Fincke getirildi.
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Boeing, Starliner ismini verdiği kapsülün fırlatma işlemini, bahar aylarında insansız olarak gerçekleştirecek. İnsanlı ilk görev ise yaz aylarında yapılacak ve ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yol alacak. NASA'nın bir diğer iş ortağı SpaceX de önümüzdeki aylarda çeşitli uzay görevleri gerçekleştirecek. Bu yıl uzay görevleri için oldukça hareketli bir yıl olacak.
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Boeing, NASA ile ortak olarak yürüteceği fırlatma işlemlerinde NASA'nın astronot ekibini kullanacakken, SpaceX'in fırlatacağı Dragon kapsülü insansız olarak görevini gerçekleştirecek. İlerleyen aylardaysa SpaceX'in dev Falcon roketini uzaya göndermesi planlanıyor.
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Kaynak : https://phys.org/news/2019-01-nasa-astronaut-boeing-crew.html
Etiketler: nasa, astronot, boeing
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