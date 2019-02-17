NASA, 3D Yazıcılarla Üretilen Sensör Projesini Destekliyor

Nanomalzemeler ile küçük boyutlu, yüksek hassasiyetli ve radyasyona karşı dirençli sensörler geliştirmeyi hedefleyen Goddard Uzay Uçuş Merkezi ekibi, NASA'dan 2 milyon dolarlık bir destek aldı. Geliştirilen sensörler, Mars ve Ay'a insanlı yolculukları kolaylaştırabilir.

Uzaydaki astronotların ihtiyaç duyduğu nesneleri bulundukları bölgede üretebilmeleri için kullanılan 3 boyutlu yazıcılar, NASA'nın desteklediği yeni bir çalışmayla sensör üretimi için kullanılacak. Amonyak, hidrojen, metan ve su gibi yaşamı destekleyen maddeleri tespit edebilecek bir cihaz geliştirmenin hedeflendiği çalışma, uzay araştırmalarına farklı bir boyut kazandırabilir.

Günümüzde kullanılan sensör üretim metotlarıyla bir kerede yalnızca tek bir sensör üretiliyor ve sonrasında bu sensör diğer parçalar ile birleştiriliyor. Görece büyük boyutlu ve verimsiz olan bu sensörler, metan ve su gibi malzemeleri tespit etmekte sorun yaşayabilen kütle spektrometrelerine güvenerek çalışıyorlar. Üzerinde çalışılan projede ise elektronik devre ve tüm sensörler, bir tabakanın üzerine 3 boyutlu yazıcılar yoluyla basılıyor.

Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki ekibin projeyi 2 yılda tamamlaması bekleniyor. Eğer hedeflenen aşamaya ulaşılırsa, gelecekte yapılacak uzayda yaşam araştırmaları oldukça kolaylaşabilir. Uzay araçları ve belli bölgelerdeki hava koşullarındaki değişimlere karşı uyarı veren güvenlik sistemlerinde de kullanılabilecek sensörler, uzun süreli uzay görevleri için büyük bir gelişme olarak yorumlanıyor.