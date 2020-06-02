Potansiyel Olarak Tehlikeli Bir Gök Taşı Dünya'ya Yaklaşıyor

Gün içerisinde bir duyuru yayınlayan NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir gök taşının Dünya'ya doğru geldiğini duyurdu. 6 Haziran'da Dünya'ya en yakın konuma gelecek olan gök taşıyla Dünya arasında, bu tarihteki uzaklığın 5 milyon kilometre olacağı söyleniyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir gök taşının Dünya’ya doğru geldiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, 163348 (2002 NN4) adı verilerin gök taşının ölçülerinin 250 metre ile 570 metre arasında olduğu belirtildi.

Potansiyel olarak tehlikeli olarak kabul edilen gök taşı, NASA tarafından bildirilene göre 6 Haziran’da Dünya’ya en yakın konumdan geçişini yapacak. Gök taşının 6 Haziran’da Dünya ile en yakın konuma geleceği an, Türkiye saatiyle sabah 06.20’ye denk gelecek. En yakın konumda gök taşı ile Dünya arasındaki uzaklık 5 milyon 93 bin 634 kilometre olacak.

Gök taşının Dünya’ya çarpması öngörülmüyor:

Gök taşı, yörüngesi Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiği için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor ancak gezegenimize çarpması öngörülmüyor. Bu noktada bilim insanları, gök taşının Dünya’ya en yakın konumunda bile Ay’ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunacağını, bu yüzden de herhangi bir çarpışmanın çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

NASA tarafından yapılan açıklamada gök taşına dair bazı bilgilere de yer verildi. Verilen bilgilere göre saatte 11.146 kilometre hızla uzay boşluğunda seyir hâlinde olan gök taşının Güneş çevresindeki bir turu yaklaşık 300 Dünya gününe denk geliyor. Ayrıca ‘Aten asteroid’ grubunda yer alan bu gök taşı, 9 Temmuz 2002 yılında keşfedildiği için 163348 (2002 NN4) adıyla anılıyor.

NASA standartlarına göre Dünya'ya 7,5 milyon kilometre ve altı uzaklıkta hızlı hareket eden herhangi bir nesne, ‘potansiyel olarak tehlikeli’ kabul ediliyor. Buna rağmen 6 Haziran’da gezegenimize en yakın konumdan geçecek olan 163348 (2002 NN4) gök taşının gezegenimiz için herhangi bir tehlike arz etmediğini söyleyebiliriz.