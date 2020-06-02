Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Ay Önünden Geçişi (Video)

SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün bağlanmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Ay'ın önünden geçtiği görüntüler yayınlandı. Geçişi görüntüleyen İtalyan fotoğrafçı, bu anların tüm insanlık için hayli duygusal olduğunu söyledi.

İki NASA astronotunu taşıyan SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün geçen cumartesi günü Florida'dan fırlatıldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesinin ardından, ISS'nin Dünya'nın uydusu Ay'ın önünden geçerken çekilen görüntüleri yayınlandı. Bu nefes kesici görüntülerin sahibi, İtalyan fotoğrafçı Alberto Ghizzi Panizza. Astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley'nin de bağlı olduğu ISS, Crew Dragon'un kenetlenmesinden yalnızca birkaç saat sonra, pazar günü Ay'ın önünden geçti.

45 yaşındaki fotoğrafçı, bu hayranlık uyandırıcı görüntüleri Türkiye saatiyle 11.28'de çekmiş. Panizza, 8 saniyelik görüntüyü sonrasında birleşik bir fotoğrafa dönüştürdü ve ISS'nin Ay'ın önünden geçerken görüldüğü 17 farklı noktayı gösterdi. Panizza, yakaladığı görüntülerle ilgili olarak "Bu yalnızca benim için değil, tüm insanlık için çok duygusal bir andı" ifadelerini kullandı.

İşte ISS'nin Ay'ın önünden geçerken çekilmiş görüntüleri:

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, NASA tarafından yetiştirilen 2 astronotu geçen hafta sonu uzaya gönderdi. Tarihte ilk kez, özel bir şirketin uzaya insan gönderdiği görev canlı yayınlandı. Bugüne dek uzaya defalarca kez insan gönderildi ancak tüm bu seferler; NASA, ESA, Roscosmos veya JAXA gibi devletlere bağlı resmi uzay ajansları tarafından gerçekleştirildi.

SpaceX'in Falcon 9 roketi; ucundaki Crew Dragon kapsülü ve içerisindeki iki astronotu başarılı bir şekilde uzaya taşıdı. Dakikalar içerisinde atmosferden çıkan roket, kapsülden ayrılarak Atlas Okyanusu üzerinde yüzen SpaceX gemisine geri dönmeyi başardı. SpaceX, resmi Twitter hesabından yapığı açıklamada astronotların yerine yerleştiğini ve Crew Dragon uzay aracının kapağının kapatıldığını söyledi.

Aracı taşıyan Falcon 9 roketi, SpaceX'in gemisine güvenli şekilde indi. Roket herhangi bir sorunla karşılaşmadı. SpaceX, Falcon serisi roketleri yeniden kullanılabilir olmaları için üretiyor. Son 9 yıldır ABD sınırları içerisinden uzaya insan gönderilemiyor. Crew Dragon, bu anlamda uzun süre sonra ABD'ye kaybettiği uzay prestijini kazandıracak gibi görünüyor.