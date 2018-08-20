NASA, Güneş'in Manyetik Çizgilerinin Fotoğrafını Yayınladı

Sürekli patlamalar yaşayan Güneş'in bu patlamalar sonucu oluşan manyetik alan çizgileri görüntülendi. NASA tarafından paylaşılan fotoğraf, yoğun bir ilgi gördü.

Güneş sürekli patlıyor. Güneş'in 15 milyon °C sıcaklığındaki çekirdeğine güç veren nükleer füzyon reaksiyonlarının oluşturduğu elektromanyetik enerji, Güneş'in yüzeyinde ısı ve ışığın birleşimiyle ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Oldukça etkileyici olan bu ışık patlamasını insan gözüyle görmek ise neredeyse imkansız. Neyse ki NASA, Güneş'in yüzeyinde gerçekleşen bu patlamaların fotoğraflarını her gün çekiyor ve çeşitli bilgisayar modellemeleriyle bizlere sunuyor. 16 Ağustos'ta çekilen ve NASA tarafından paylaşılan bu fotoğraf ise Güneş'in manyetik alanını gözler önüne serdi.

Bilgisayar destekli oluşturulan bu fotoğraf, Güneş'in manyetik alan çizgilerinin nasıl bir yol izlediğini bizlere gösteriyor. Fotoğrafta gördüğünüz her beyaz çizgi, yüksek enerjiden kaynaklanan bir elektromanyetik patlamanın eseri.

Paylaşılan bu fotoğraf, Güneş'in oldukça fazla patlamaya maruz kaldığını düşündürebilir. Ancak şu an Güneş'in en sakin dönemlerinden birindeyiz. Yani zaman zaman burada görülenden çok daha fazla patlama geçiren Güneş, en son Nisan 2014'te hızlı bir patlama dönemi yaşamıştı; ancak bu bile önceki zaman dilimlerine göre oldukça hareketsiz bir patlamaydı.