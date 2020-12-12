İsrail, 2024'te Bir Kez Daha Ay'a Gitmeyi Deneyecek

İsrail'in geçen sene denediği ancak başarısız olan Beresheet uzay görevinden 5 yıl sonra, 2024 yılında Beresheet 2 görevinde tekrar Ay'a ulaşmayı hedefliyor.

Son yıllarda uzayda adeta ikinci bir Ay'a seyahat yarışı başlamış durumda. Çin ve ABD gibi ülkeler büyük araçlarla uydumuza erişmeyi denerken, İsrail ise çok daha küçük bir araçla işe koyulmuştu.

Bir kutu uydu olan Beresheet geçtiğimiz yıl fırlatılmıştı. Bu küçük araç için yolculuk iyi geçmiş olsa da iş Ay'a inmek olduğunda İsrailli ekip başarısız olmuştu. Uydu Ay'a inerken kontrolü kaybedilmiş ve çakılmıştı.

Beresheet 2 yola çıkmaya hazırlanıyor

Daha önceki aracı geliştiren firma olan SpaceIL, yeni bir görev için çalışmaların çok yakın zamanda başlayacağını duyurdu. Yolculuk tarihi olarak da 2024 yılının ilk yarısı işaret edildi. Duyuru Twitter üzerinden gerçekleştirildi.

SpaceIL, Twitter'dan paylaştığı gönderide "#Beresheet2'nin 2024'ün ilk yarısında Ay'a gideceğini açıklamaktan gurur duyuyoruz! (Araç) Ay yüzeyinde deneyler yapacak iki yüzey aracı ve yıllarca yörüngede yer alacak bir yörünge aracından oluşacak." ifadelerini kullandı.

Firmanın bu açıklaması hiç de şaşırtıcı olmadı. Yakın zamanda yapılan bir paylaşımla görev için deney teklifleri sorulmuştu. Şu anda da firmaya yeni deney teklifleri iletilmeye devam ediyor. Kabul edilen projeler, alanında uzman araştırmacılar tarafından idare edilecek.

Uzay çalışmaları devam ediyor

SpaceIL kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 2019'da ilk çalışmasını gerçekleştirmişti. O yılın Şubat ayında SpaceX'in Falcon 9 aracıyla birlikte ilk Beresheet aracı da uzaya gönderilmişti. Ay'a iniş yapan 4. ülke olmayı planlayan İsrailli girişim, uydunun çakılmasıyla hayal kırıklığına uğramıştı.

SpaceIL ilk olarak Google Lunar X kapsamında bir ekip olarak ortaya çıktı. Her ne kadar o organizasyon kimse ödülü alamadan bitmiş olsa da pek çok ekip çalışmalarına NASA'nın Commercial Lunar Payload Services programı altında devam ediyor.NASA da 2024 yılında Artemis projesi ile Ay'a dönmeyi amaçlıyor.