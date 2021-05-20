Çin'in Mars Aracı Zhurong'dan İlk Görüntüler Geldi

Çin'in geçtiğimiz pazar günü Mars'a inen uzay aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'de kaydettiği ilk görüntüleri Dünya'ya yolladı. Aracın konumlandığı Utopia Planitia adlı düzlükte kaydedilen görüntüler, uzay aracının hayati önem taşıyan donanımlarının kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Çin’in geçtiğimiz günlerde Mars’a iniş yapan Zhurong gezgini, Kızıl Gezegen’de kaydettiği ilk görüntüleri Dünya’ya yolladı. Aylardır uzay boşluğunda seyahat eden araç, geçtiğimiz pazar günü erken saatlerde Mars yüzeyine iniş yapmış ve böylece Çin, ABD’den sonra Mars yüzeyine başarıyla araç indiren ikinci ülke olmuştu.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayınlanan yeni görüntüler, uzay aracının iniş yaptığı Utopia Planitia adlı bölgede kaydedildi. Çinli bilim insanları, gezegenin kuzey yarımküresinde geniş bir düzlük olan Utopia Planitia'da konumlanan altı tekerlekli robotun en az 90 Mart günü boyunca incelemelerini sürdürmesini planlıyor.

Zhurong’un kaydettiği görüntüler Dünya’ya ulaştı:

CNSA’nın resmî web sitesinde yayınlanan görüntüler bize kritik donanım kurulumlarının başarıyla tamamlandığını gösteriyor. Bunlar arasında robota enerji sağlayacak olan güneş panelleri ile iletişim anteninin açılması ve Zhurong’un keşif aracından inip etrafta dolaşmasını sağlayacak rampanın konumlandırılması bulunuyor.

Zhurong, NASA’nın 2000’li yıllardan kalma Spirit ve Opportunity araçlarına oldukça benziyor. Yaklaşık 240 kilogram ağırlığında olan araca bağlı uzun antenin ucundaki kameralar fotoğraf çekmeye ve navigasyona yarıyor. Bununla birlikte gezegendeki kayaların mineral yapısını, genel ortamı ve hava koşullarını incelemek üzere de beş ayrı donanım bulunuyor.

Zhurong’un şu anda bulunduğu Utopia Planitia’ya 1976’da NASA’nın Viking-2 uzay aracı da iniş yapmıştı. 3000 kilometreden daha geniş olan devasa havzanın, Mars tarihinin erken dönemlerinde meydana gelen bir çarpma sonucu oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca bölgede uzun zaman önce bir okyanus olduğuna işaret eden bazı kanıtlar mevcut.