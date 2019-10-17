NASA’nın Uzaya Göndereceği Birbirinden Yetenekli 8 Robot

NASA, komşu gezegen Mars'ta pek çok çalışma gerçekleştiriyor ve bu çalışmaların tamamı robotlar tarafından yürütülüyor. NASA, gelecekte gerçekleştirilecek uzay görevlerinde kullanmak için 8 yeni robot daha geliştiriyor.

Uzay görevlerinin hepsinde astronotlar görev alamıyor. Uzun süren yolculuklar nedeniyle robotlar, uzay ajansları tarafından daha fazla tercih ediliyor. NASA’nın şu anda devam eden Mars görevlerinde de robotlar görev alıyor.

NASA, gelecekteki uzay görevlerinde görev almaları için şimdi 8 yeni robot üzerinde çalışıyor. Bu robotlar Mars, Jüpiter ve uydularında yapılacak çalışmalarda önemli görevler üstlenecek.

Dragonfly ismi verilen robot, NASA’nın başka bir gezegene göndereceği ilk multirotorlu araç. Dragonfly, yarı uzay dronu, yarı robot formunda. NASA’nın bu yeni robotu, Satürn’ün en büyük uydusu olan Titan’daki görevde çalışacak. Dragonfly, Titan’a ulaşmak için 759.000 kilometrelik bir mesafeyi sekiz yıllık bir yolcukla aşacak.

Satürn’ün en büyük uydusu olan Titan, yüzeyinde sıvı metan ve etandan oluşan nehirler, göller ve denizler barındırıyor. NASA, yüzeyinde sıvı bulunan Dünya’dan sonra ikinci yer olduğu için Titan’daki çalışmayı çok önemsiyor.

NASA, Dragonfly robotunun yanında LEMUR isimli bir robot üzerinde de çalışmaya devam ediyor. LEMUR’un 2026’ya kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Ancak LEMUR, 2034 yılına kadar uzayda olamayacak gibi görünüyor.

LEMUR’un dört uzvu var. LEMUR, ilk başta Uluslararası Uzay İstasyonu’nun tamir etmek için tasarlandı. LEMUR’un bu dört uzvu, duvarları ölçeklendirmek ve engelleri kaldırmak için yapay zeka ile çalışıyor. LEMUR projesinde geliştirilen teknoloji, uzay yolculuğu potansiyeli olan diğer robotlarda da kullanılıyor.

Ice Worm, NASA'nın üzerinde çalışma yaptığı bir diğer robotun ismi. Ice Worm, tek bir LEMUR uzvu ile tasarlandı. Ice Worm, tıpkı bir soluncan gibi kıvrılarak hareket ediyor. Ice Worm, Satürn ve Jüpiter’in buzul uydularında görev alacak robotlar ailesinin bir parçası. Ice Worm, buz kütlelerinin bir ucundan girip diğer ucundan çıkarak örnek almak üzere tasarlandı. Ice Worm, aynı zamanda LEMUR’dan yapay zeka da devraldı. Bu robot, görev sırasında ayrıca bir yandan ya yeni bilgiler öğrenecek.

LEMUR’dan türetilen bir başka robot ise RoboSimian. RoboSimian, başlangıçta bir kurtarma robotu olarak tasarlandı. RoboSimian da, tıpkı LEMUR gibi dört uzva sahip durumda. Ancak RoboSimian’ın ayakları, LEMUR’dan biraz daha farklı. RoboSimian’da kıskaçlı ayakların yerine düz olmayan zeminlerde dönmesine yarayacak bir ayak sistemi mevcut.

RoboSimian da, Satürn uydularından olan Enceladus’taki uzay görevinde görev alacak. RoboSimian, Enceladus’un buzlu yüzeyinden örnekler almak için penguenler gibi yürüyecek, sürünebilecek ve hatta göbeği üzerinde kayabilecek.

NASA’nın Mars’a göndereceği robotlar arasında muhtemelen en ünlü olanı Mars 2020 Rover robotu. Bir araba büyüklüğünde olan robot, 2012 yılında Mars’a inen robot Curiosity’e dayanıyor.

Mars 2020 Rover, tıpkı Curiosity gibi yaşam kaynakları ve yaşam belirtileri aramaya devam edecek. Ancak Mars 2020 Rover, Mars’ın yüzeyinde delik açabilecek ve daha sonra kullanılmak üzere kaya ve toprak örnekleri depolayabilecek.

Mars 2020 Rover, Mars görevinde yalnız olmayacak. Araçta bulunacak MOXIE isimli bir robot, Mars 2020 Rover’ın içinde olacak. MOXIE’nin görevi nefes almak ve yakıtları kullanmak için oksijen üretmek olacak. MOXIE, yüzde 96’sı karbondioksit olacak Mars atmosferinden faydalanarak saatte yalnızca 10 gram oksijen üretecek. Eğer MOXIE başarılı olursa, gelecekteki görevler için MOXIE’nin 100 kat büyüklüğünde oksijen jeneratörleri tasarlanacak.

Mars Chopper isimli araç, MOXIE gibi gelcecekteki görevlerde kullanılmak üzere tasarlanan konsept bir projenin ürünü. Mars Chopper, güneş enerjisi ile helikopter pervaneleri aracılığıyla araçların dünya dışı gezegenlerde uçabileceğini kanıtlayacak. Mars’ın atmosferi, Dünya’nın atmosferinin yüzde 1 yoğunluğunda olduğu için, bu gezegende helikopterlerin uçması imkansız. Mars Chopper’ı geliştiren bilim insanları, fizik yasalarına meydan okuyorlar.

Mars Chopper, Mars’ta uçamasa bile, uçurumlara yapışacak tutuculara sahip. Mars Chopper’ın mühendisleri, uçamasa bile Mars Chopper’ın tünemiş bir kuş gibi uçurumlara tutunabileceğini söylüyor. Araç aynı zamanda LEMUR’un dört uzvunu taşıdığı için hareketsiz de kalmayacak.

Bunlar haricinde NASA’nın üç robotu daha var. Bu üç robota Astrobee deniyor. Astrobee robotları: Honey, Queen ve Bumble olarak ayrılıyor. Honey ve Bumble, Nisan 2019’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. Queen de Temmuz’da iki robotun arkasından Uzay İstasyonu’na gönderildi.