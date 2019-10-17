NASA, Mars Yüzeyindeki Araçların Fotoğrafını Yayınladı

NASA’nın MRO uzay sondası Mars’ın yörüngesinde, InSight ve Curiosity araçları ise yüzeyindeki çalışmalarına devam ediyor. MRO, Mars’ı gözlediği kadar, NASA’nın araçlarını da gözlüyor. NASA, MRO'nun InSight ve Curiosity'i görüntülediği fotoğrafları yayınladı.

NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter(MRO) uzay sondası, şahin gibi gözlere sahip. MRO, Mars’ın yörüngesinden Kızıl Gezegen’in yüzeyindeki küçük cisimleri dahi tespit edebiliyor. MRO, NASA’nın Mars yüzeyindeki araçları olan InSight ve Curiosity’un da fotoğraflarını çekti. Ortaya çıkan fotoğraflar, MRO’nun keskin görsel becerisini ortaya çıkarıyor.

NASA’nın, MRO’nun çektiği Curiosity aracının fotoğraflarından oluşturduğu GIF’te, Curiosity’nin bıraktığı hafif tekerlek izleri görünüyor. GIF’te, Gale Krateri’nde 337 metre hareket etmiş olan Curiosity, iki ayrı noktada görünüyor.

Curiosity, MRO’nun görüntülediği bu gezintiyi 21 Mayıs ve 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdi. Curiosity, görüntülendiğinde Mars’taki suyun tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve organik bileşiklerin işaretlerini aramak için Gale Krateri’nde sondaj yapmakla meşguldü.

InSight aracına dair paylaşılan son fotoğraf ise 23 Eylül tarihinden. MRO’nun HiRise kamerası bir de Aralık 2018’de InSight aracını görüntülemişti. 23 Eylül tarihinde çekilen fotoğraf, Mars’taki hava durumu ve ışık nedeniyle daha iyi durumda.

MRO’nun çektiği son InSight fotoğraflarına baktığınızda, InSight’ın ikiz güneş panellerini dahi görebilirsiniz. InSight, Curiosity gibi gezinmiyor. InSight’ın görevi Mars’taki depremleri dinlemek. InSight bu görev için yere bir ısı probu gönderiyor. MRO, InSight’ı görüntülediğinde Köstebek olarak bilinen bu ısı probu, konuşlandırmadan kısa bir süre sonra sıkışıp kalmıştı.

MRO uzay sondası, 2006 yılından bu yana Mars’ın yörüngesinde ikamet ediyor. MRO’nun HiRise kamerası bize Mars’tan her türlü fotoğraf göndermekle sorumlu. Kamera aynı zamanda SpaceX’in Mars’a gidecek aracı olan Starship’in de inebileceği potansiyel alanları tespit etmeye çalışıyor.