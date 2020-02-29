Geçtiğimiz aylarda NASA, Axiom Space isimli şirketle iş birliği yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ortak çalışma ve yaşam alanı konsepti taşımaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Uzay turizmi için yapılacak olan bu evlerin konaklama fiyatının ortalama 35.000 dolar olacağı bekleniyor.

Dünyamız çok uzun zamandan beri insanlığın yaşam alanı olmuştur. Hemen her köşesinin keşfedildiği ve umarsızca tüketildiği gezegenimiz bilim insanlarına göre bir süre sonra yaşanmaz bir hal alacak. Uzun yıllardır diğer gezenlerde yaşam alanı arayan uzay çalışanları, kendilerini her geçen gün daha fazla geliştiriyor. Uzayda yaşamanın yollarını araştıran bilim insanları uzay keşif şirketi Axiom ile birlikte bir uzay evi tasarladı.

Uzay keşif şirketi Axiom, Nasa ile ortaklık kurarak yaklaşan uzay turizmi planlarını açıkladı. Fransız tasarımcı Philippe Starck, dokunmatik ekranlara ve LED ışıklara sahip iç mekanlarını tasarladığı bu uzay evlerinin konforlu olacağını belirtti. Ziyaretçilerin 2024 yılında Uluslararası Uzay istasyonunu ziyaret edebilmeleri bekleniyor.

NASA ve Axiom, 71 yaşındaki Fransız tasarımcı Philippe Starck'ı 2024'te başlaması planlanan uzay turizmi için iç mekanlar tasarlamakla görevlendirdi. Starck, otellerden yatlara, bireysel bir rüzgâr türbinine kadar sıra dışı tasarımın her alanında başarılı işlere imza atan bir tasarımcı. Bu yüzden NASA ve Axiom Starck’ın hem konforlu hem de yaşama uygun bir yer tasarlamasını istedi.

Starck tarafından tasarlanan bu modüller, Architectural Digest'e göre, Uluslararası Uzay istasyonunun üyesi olmayan ülkelerden ulusal astronotları ve özel vatandaşları barındıracak. Fiyatı ödeyen ve 15 haftalık eğitimden geçen herkes bir uzay uçağına binebilir. Fiyatların 35.000 dolar (yaklaşık 218.000 TL) kadar yüksek olduğu iddia ediliyor.

Starck, Architectural Digest'e verdiği röportajda, “amacımız dünyadaki yaşamın bir kopyasını yaratmak değil, bu sonsuz bölgede insanlar için en iyi ortamı yaratmaktı" dedi.

Bu deneyimi yaşamak isteyen kişiler öncelikle eğitimli bir astronot tarafından ders alacak. Kişiler bu yolculuğa başlamadan önce fiziksel olarak bazı sınavlara tabi tutulacak ve sınavdan başarısız olanlar uzaya gidemeyecek. Eğitimini başarıyla tamamlayan yolcular ise uzaya gitmeye hazır olacak.