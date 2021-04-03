NASA, Peçe Bulutsusu'nun Rengarenk Fotoğrafını Yayınladı

NASA, bundan 6 yıl önce Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğrafı yeniden işleyerek Peçe Bulutsusu'nu daha net ve canlı bir şekilde gösterdi. Bulutsunun görüntüde yer alan kısmı 2 ışık yılı boyuta sahip.

Sonsuzluğuyla göz korkutan uzay, aynı zamanda bu korkuyu içimizden alan muhteşem güzelliklere de ev sahipliği yapıyor. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu da bu güzellikleri bize birçok kez gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Teleskop, son olarak görüntüsüyle görsel efekt sanacağınız Peçe Bulutsusu'nu sundu.

NASA tarafından dün paylaşılan bu fotoğrafta yer alan ve rengarenk bir yapıya sahip olan Peçe Bulutsusu, Dünya'dan 2.100 ışık yılı uzakta bulunuyor. Bu rengarenk bulutsu, kendi Güneşimizin kütlesinin 20 katı kadar olduğu tahmin edilen büyük bir yıldızın ölümü sonucunda ortaya çıktı. Görüntüde gördüğümüz haliyse patlamadan 10 bin yıl sonra geriye kalanlardan oluşuyor.

Aslında eski bir görüntünün yeniden işlenmiş hali:

Peçe Bulutsusu'nun bu görüntüsünü aslında ilk kez görmüyoruz. NASA, bundan 6 yıl önce aynı fotoğrafı yayınlamıştı. Gördüğümüz fotoğraf da 6 yıl önce yayınlanan o fotoğrafın yeniden düzenlenmiş hali. Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde edilen ham veri, yeniden işlendi ve bilim insanlarına daha önce görülmediği kadar detaylı bir görüntü sundu.

Bu rengarenk fotoğrafta gördüğümüz mavi renk oksijene, kırmızı renkse iyonize hidrojene ve iyonize nitrojene işaret ediyor. Fotoğrafta gördüğümüz yapının uzayda kapladığı yerse yaklaşık 2 ışık yılı büyüklüğünde. Bulutsunun tam boyutuysa hemen hemen 110 ışık yılı. Yani gördüğümüz bu yer, bulutsunun yalnızca ufak bir kısmı.

Peçe Bulutsusu, Hubble'ın Caldwell kataloğunda listelenen astronomik nesnelerden birisi. Bu katalogda yer alan her bir astronomik nesne, geceleri amatör astronomlar tarafından teleskoplar aracılığıyla görüntülenebiliyor. Yani amatör bir astronomsanız, bu bulutsuyu gece karanlık şartlarda görüntüleme imkânına sahipsiniz.