Tom Cruise, NASA Astronotuna Merak Ettiklerini Sordu

Yakında Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek film çekecek olan Tom Cruise, NASA astronotu Victor Glover’a merak ettiklerini sordu. Cruise’un soruları arasında ISS’in nasıl koktuğu da vardı.

Hollywood’un aksiyon yıldızı Tom Cruise, uzayda film çekmek üzere hazırlıklarına devam ediyor. Elbette hazırlıklar, bu filmin çekilmesini sağlayacak ortaklar SpaceX ve NASA bünyesinde de sürdürülüyor. Filmin ne hakkında olacağı bilinmezken geçtiğimiz günlerde NASA, hazırlıkların bir parçası olarak yapılan bir görüşmeyi YouTube’da yayımladı.

NASA’nın yayımladığı görüşmede Tom Cruise, Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden ilk siyahi insan olan Victor Glover ile görev hakkında konuşuyorlardı. “The Body in Space (Uzaydaki Beden)” başlığıyla yayımlanan görüşme normalde Kasım 2021’de kaydedilmiş olsa da NASA, görüşmeyi 28 Ocak tarihinde yayımladı. Cruise ve Glover arasında geçen konuşmadan öne çıkan konu başlıklarıysa şu şekildeydi:

Uzayda fiziksel olarak en çok zorlayan şey uyumak:

Astronot Glover, Cruise’ın sorduğu “Uzay uçuşu öncesi, sırası ve sonrasında fiziksel olarak en zorlu görevler nelerdi?” sorusunu cevapladı. Glover, uzay yürüyüşleri ve uzayda uyumaya alışmanın en zorlu şeyler olduğunu ifade etti. Astronot, özellikle uykunun hem eğitimin hem de uzayda yaşamın en zorlu parçası olduğunu belirtti.

Uzay istasyonu nasıl kokuyor?

Cruise, Glover’a ISS’in nasıl koktuğunu sorusunu da yönlendirdi. Glover, bu soruya “ISS, genel olarak bir fabrika gibi kokuyor” cevabını verdi. Fakat astronot, tahmin edilebildiği gibi özellikle antrenman ekipmanlarının ve tuvaletin en kötü kokan yerler olduğunu açıkladı.

Dünyaya geri dönünce ‘yatmaya alışmak’ gerekiyor:

Cruise, uzayda birkaç gün geçirdikten sonra Dünya’ya dönünce yer çekiminin uyku ya da fizikselliğe etkisini olup olmadığını da sordu. Glover’ın buna cevabıysa “Dünya’ya geri döndüğümde tekrar uzanmaya ve özellikle oturmaya alışmak zorunda kaldım.” Glover, uyku kalitesininse genel olarak bundan etkilenmediğini belirtti.