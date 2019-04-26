  • NASA ve FEMA, Asteroit Yağmuru Simülasyonu Hazırlayacak

NASA ve FEMA, Ortak Çalışarak Bir Asteroit Çarpışması Simülasyonu Hazırlayacak

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NASA ve FEMA, gelecek hafta yaklaşmakta olan asteroit çarpışmasının simülasyonunu gerçekleştirecek.

NASA, FEMA ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar, bir kez daha varsayımsal bir asteroit çarpışması için hazırlık senaryosu oluşturmaya hazırlanıyor. Potansiyel bir çarpışma sonucunda en iyi stratejiyi geliştirmek adına bir asteroit çarpışması simülasyonu hazırlanacak.
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Gelecek hafta başlayacak olan Uluslararası Uzay Bilimleri Akademisi Gezegen Savunma Konferansı ilginç bir simülasyona ev sahipliği yapacak. Konferansın bir parçası olarak NASA’nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi, Dünya ile çarpışma rotasında olan bir asteroit ile nasıl başa çıkabilecekleri konusunda kurgusal bir strateji geliştirmek adına diğer uluslararası kuruluşlar ile birlikte çalışacak.

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Gelecek hafta gerçekleşecek olan konferanstaki gelişmeleri anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Asteroit çarpışma simülasyonu ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmak için sitemizi takipte kalabilirsiniz.

Kaynak : https://gizmodo.com/nasa-and-fema-will-simulate-an-impending-asteroid-strik-1834308695
Etiketler: simulasyon, nasa, asteroit, asteroid, fema
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