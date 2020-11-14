II. Dünya Savaşı, içinde bulunan her ülke ve tüm dünya için çok fazla kayba sebep oldu. Bununla beraber savaşın taraflarından biri olan Naziler, 21. yüzyılda bile kullanılmaya devam edilen birçok buluşa imza attılar. İşte karşınızda Adolf Hitler yönetimindeki Naziler tarafından keşfedilen ve hâlâ kullandığımız 8 keşif.

Günümüzde bilimsel araştırma ve deneylerin neredeyse tamamı, tüm ahlaki kurallar, insan hakları ve etik çerçevesi göz önüne alarak gerçekleştiriliyor. Ancak 20. yüzyılda işler böyle değildi, özellikle de II. Dünya Savaşı sırasında. Naziler, her ne kadar yaptıklarıyla dünyanın nefretini üzerinde toplamış olsalar da günümüzde kullandığımız birçok teknolojik ve kimyasal maddeyi onlar sayesinde kullanıyoruz.

Adolf Hitler’in Almanya’sı ve Naziler olmasaydı sahip olamayacağımız bu buluşların ne kadar korkunç şartlar (Holocaust) altında keşfedildiği göz önüne alındığında belki bu ürünlere karşı bakış açınız değişebilir. İşin o kısmını düşünmek size kalmış, bize düşen kısım ise Naziler tarafından keşfedilen ve hâlâ hayatımızda olan 8 keşfi sizlerle buluşturmak.

Naziler tarafından yapılan keşifler:

Fanta

Kaset

Jagermeister

Benzin bidonu

Pervitin Amfetamin Hapı

Gece görüşü

"Özelleştirme" tabiri

Sahte para

Fanta

Bizim 'Sarı Kola' olarak bildiğimiz Fanta'nın hikayesi biraz ilgi çekici. 1941’de Pearl Harbor saldırısıyla II. Dünya Savaşı’na resmen katılan ve Naziler’i düşman belleyen ABD, aynı zamanda Coca Cola’yı tüm dünyaya tedarik ediyordu. Savaşta oldukları gerekçesiyle ABD, Nazi Almanya’sına Coca Cola tedarik etmeyi bırakmıştı.

Bununla birlikte Coca Cola’nın Almanya temsilcisi olan Max Keith, ticaret yapmaya devam etmek istiyordu. Kimyagerleriyle birlikte yemek endüstrisinden artakalanlarla zencefil birasına tat olarak çok benzeyen bir içecek meydana getirdiler. Alkolsüz ve yumuşak içimli olan bu ferahlatıcı içeceğe Fanta ismini verdiler ve Coca Cola’nın Avrupa’daki tahtını Fanta ile devirmeyi başardılar. Nazi Almanya’sı çöktükten sonra Keith, Fanta’nın haklarını Coca Cola’ya sattı.

Kaset

Z kuşağı her ne kadar bu alete pek aşina olmasa da eskiler bilir: 80’lerin sonlarını, 90’ların tamamını ve 2000’lerin başını kasıp kavuran kaset teknolojisi de Naziler tarafından bulunmuştu. Fritz Pfleumer isimli Alman bir bilim insanı, 1928 yılında kâğıdı metal şeritlerle kaplamanın bir yolunu keşfetti ve 1935 yılında ilk manyetik kaset kaydedicisi icat edilmişti. Bu materyal hem ses kayıt kalitesini arttırıyor hem de kayıt süresini uzatıyordu.

II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Kuvvetler, Avrupa’daki radyo sinyallerini yakaladıklarında farklı yerlerdeki farklı insanların aynı anda aynı mesajları okuduklarını fark ettiler ve kafaları çok karıştı. Bu kargaşa sayesinde Naziler, haberleşmelerini gizlice yapabildiler. Naziler çökünce teknoloji ABD’ye getirildi ve sivil kullanıma 20 yıl kadar sonra sunuldu.

Jagermeister

Jagermeister’ın tarifi, 1934 yılından bu yana değişmedi ve bu markanın enteresan bir yanı da bu içkinin bir Nazi generali için özel olarak üretilmiş olması. Markanın kurucu kardeşlerinden biri olan Curt Mast, 1934 yılında bu karışımı Hermann Goring isimli Nazi generali için özel olarak geliştirdi ve adını da Jagermeister, yani 'Usta Avcı' koydu.

Benzin bidonu

Benzinsiz bir ordu, bataryasız bir telefona benzer. Bunun farkında olan ve yüklü miktardaki tank birliklerinin, arabalarının ve uçaklarının benzin ihtiyacını karşılamak zorunda olan Naziler, ‘Silahlı Kuvvetler Birimi Bidonu' ismiyle ilk mobil benzin deposunu kullanmaya başladılar. Almanların tasarladıkları bu benzin bidonları neredeyse 20 Litreye kadar benzin depolayabiliyordu.

Pervitin

Almanya henüz hâlâ Weimar Cumhuriyeti olarak bilinirken, ülkenin ilaç endüstrisi gitgide gelişiyordu ve ülke dünya çapında en önde gelen afyon ve kokain ihracatçısıydı. 1936 yılındaki Olimpik Oyunlarda ABD’lilerin kullandığı amfetaminlerden etkilenen Dr. Fritz Hauschild, kendi ilacını geliştirmeye koyuldu ve ilk Alman Metil-Amfetaminin patentini aldı: Pervitin.

İlaç o kadar hızlı yayıldı ki birçok ürünün içinde birçok şekilde kullanılmaya başlandı. 1940 yılında Naziler, Fransa’yı Ardennes Dağları üzerinden işgal etmeye hazırlanırken doktorlar askerlere bu ilaçtan günde 5 tablet almalarını emrettiler. Bu sayede askerler üç gün üç gece uyku ihtiyacı duymadan savaşabildiler.

Gece görüşü

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Naziler gece görüşünü ilk bulanlar değildi. Ancak gece görüşünü tek bir askerde taşınabilir hâle getirenler onlar oldu. Kod adı Vampir olan bu cihaz, devasa bir batarya içeren sırt çantasını da beraberinde getiriyordu ve içerisinde kızıl ötesi ışın ve kızıl ötesi mercek bulunuyordu. Bu mercek istenirse silahın nişangahına, istenirse gözlük olarak kullanılabiliyordu.

‘Özelleştirme’ tabiri

‘Özelleştirme’ tabiri her ne kadar Peter Drucker isimli ekonomiste atfedilse de bu tabir ve durum ilk olarak Naziler tarafından kullanılmıştır. Peter Drucker’ın 1969’da aslında ‘Yeniden Özelleştirme’ olarak sunduğu bu terim, kamulaştırılan idarelerin tekrardan özelleştirilmesi anlamına geliyor.

Nazi Almanya’sının ekonomisine göz atıldığı zaman, Maxine Yaple Sweezy tarafından yapılan çalışmalar sayesinde sanayicilerin Hitler’i ekonomi politikası sayesinde desteklediği görülebiliyor. Bu politikalar, Drucker’ın daha sonra ‘Yeniden Özelleştirme’ olarak kamuoyuna sunduğu şeylerden oluşuyordu.

Sahte para

Naziler, düşmanlarını sadece tanklar ve silahlarla değil, ekonomik yönden de çökertmek istiyordu. Bu nedenle ‘Operasyon Bernhard’ isimli operasyonu başlattılar. Operasyon kapsamında tonlarca sahte İngiliz ve Amerikan doları basıp piyasaya sundular. Bu sayede hem insanların hükümete olan güvenini hem de ekonomilerini çökerttiler.

Böylelikle Naziler tarafından keşfedilen ve hâlâ hayatımızda yer alan buluşları listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.