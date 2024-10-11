Teknoloji deyince akla gelen şirketlerin birçoğunun Uzak Doğu’dan çıkması, birden fazla sebebe dayanıyor. İçeriğimizde hepsine yer verdik!

Huawei, Alibaba, Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo, Samsung, LG, Sony, Panasonic, Toshiba, Fujitsu, Acer, Asus… Tüm bu dev teknoloji şirketleri Uzak Doğu’dan.

Peki hiç düşündünüz mü, neden teknoloji piyasasına en çok Uzak Doğu (özellikle Çin, Güney Kore, Japonya ve Tayvan) hükmediyor?

Eğitim ve Ar-Ge yatırımları önemli faktörler.

Uzak Doğu ülkeleri; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında oldukça güçlü eğitim sistemlerine sahip. Özellikle Çin, Güney Kore ve Japonya; mühendislik, matematik ve teknoloji eğitimine büyük önem veriyor. Bu ülkelerde teknolojiye olan ilgi ve yetenekli mezunların bolluğu, teknoloji şirketlerinin büyümesi için gerekli insan kaynağını sağlamış oluyor.

Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerine yüklü yatırımlar yapıyorlar. Bu da teknolojik inovasyonları ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasını hızlandırıyor. Örneğin Japonya robot teknolojilerinde ve Güney Kore iletişim teknolojilerinde öncüler.

Hükûmet desteği ve politikaları bir diğer faktörler.

Pek çok Uzak Doğu ülkesi, teknoloji şirketlerinin büyümesi için doğrudan ve dolaylı teşvikler sunuyor. Çin’de hükûmetin teknolojiye yaptığı büyük yatırımlar; Alibaba ve Huawei gibi devlerin ortaya çıkmasına yardımcı oldu.

Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkeler de teknoloji alanında yerli üretimi ve yenilikleri teşvik eden sanayi politikaları uyguluyor.

Üretim maliyetleri de düşük.

Çin, düşük maliyetli üretim kapasitesi ile dünya çapında bir üretim merkezi. Apple ve Amazon gibi Batılı teknoloji devleri de üretim süreçlerini Çin gibi ülkelerde gerçekleştirerek maliyet avantajı sağlıyor.

Kültürel faktörleri göz ardı etmemek gerek.

Uzak Doğu'daki sıkı çalışma disiplini gibi değerler, teknoloji sektöründe başarıyı destekliyor. Örneğin Japonya'daki "Kaizen" felsefesi, sürekli iyileşme ve yenilikçilik anlayışını teşvik ederken Çin’deki girişimcilik kültürü, yeni iş modellerinin ve şirketlerin hızla gelişmesine olanak tanıyor.

Pazardaki rekabet, sürekli gelişmeyi teşvik ediyor.

Çin gibi dev nüfuslu ülkeler, teknoloji şirketleri için muazzam bir iç pazar sunuyor. Teknoloji sektöründeki yoğun rekabet, şirketlerin sürekli inovasyon yapmasını ve uluslararası rekabete hazır hâle gelmesini sağlıyor.

İşte saydığımız tüm bu nedenler ve sayamadığımız daha fazlası, teknoloji devlerinin Uzak Doğu’dan çıkmasına zemin hazırlıyor.

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