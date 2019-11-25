Take-Two, Bugüne Kadar Neden GTA Filmi Yapmadığını Açıkladı

GTA'nın yapımcısı olan Take-Two Interactive, dünya çapında popüler oyun serilerini neden beyaz perdeye taşımadıklarını açıkladı. Bu noktada GTA hayranları yakın vadede seriye dayanan bir film beklememeli diyebiliriz.

Grand Theft Auto, sürükleyici hikayeleri ve yaşattığı aksiyon dolu sahnelerle oyuncular için her zaman film gibi bir seri oldu. Ancak böylesine güçlü bir potansiyeli olan oyun serisi için bugüne kadar hiç film projesi gündeme gelmedi. GTA'nın yapımcısı Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'e göre GTA serisine dayanan bir film yakın vadede gelmeyecek.

Elbette bu kararın arkasındaki sebepler maddi değil. Neticede GTA serisi Take-Two'nun yan kuruluşu olan Rockstar Games'e milyarlarca dolar kazandırdı. Filmi çekilseydi, dünya çapındaki hayranlarıyla muhtemelen gişe rekorları kıran bir yapım olurdu. Ancak Zelnick, bir GTA filminin neden yapılmadığını açıkladı.

Zelnick, "Eğer böyle bir şey yaparsak, GTA'yı istediğimiz şekilde ifade edebildiğimizden emin olmak için üzerinde tamamen kontrol sahibi olmak isteriz ve bu da o sinema filmini finanse etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bunu yapmak için bilançomuz olmasına rağmen, kurumsal uzmanlığa sahip değiliz. Çünkü Take-Two bünyesindeki sadece bir avuç insan bu işte çalıştı. Onlardan biriyim. Ama bu, kazanmak için yapacağımız bir şey değil." diyerek sebepleri ortaya koydu.

Peki Take-Two, projenin gerçekleşmesi için film geçmişi olan yeterli çalışanı yoksa neden bu işi yapabilecek birilerine güvenmiyor? Zelnick, GTA'yı sinemaya taşımanın neden zor olduğunu şu sözlerle ortaya koydu:

"İnsanlık tarafından yaratılmış en değerli fikri mülkiyet hakkına sahipsiniz: Grand Theft Auto. Tamamen sahibiz ve onu kontrol ediyoruz. Ondan gerçekten vazgeçmeyecek biri olarak - ne kadar yetenekli olursa olsun - birisine haklarını verip iyi bir iş yapmasını mı ümit edeceğiz?"

Zelnick, Take-Two olarak oyunlara odaklandıklarını açıkladı ve şirketin şu anda NBA 2K ve Red Dead Redemption da dahil olmak üzerinde çalıştığı önemliler seri var. Ayrıca şu anda geliştirilmekte olan 100'den fazla oyun var ve film projesinin neden gündemde olmadığını görmek zor değil.

Şirketin GTA'yı sinemaya taşımamasındaki en önemli sebep GTA'nın haklarını paylaşmak istememesi ve yeterli deneyime sahip olmadığı bir alanda markayı harcama korkusu. Kim bilir, belki de gelecekte fikirlerini değiştirirler.