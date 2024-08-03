Bundan birkaç yıl önce, yüzlerce kişinin vücudunda Domino’s Pizza logosunun dövmesini görmeniz mümkündü. Peki neden?

2018 yılında Domino’s Pizza, yürüttüğü bir kampanyayı duyurdu ve insanlar koşa koşa dövme randevusu alıp vücutlarına markanın logosunu kazıdılar.

O kadar çok insan bunu yaptı ki kısa bir süre sonra kampanyayı sona erdirmek zorunda kaldılar. Kampanyanın ne olduğuna ve neler yaşandığına birlikte bakalım.

Rusya’da ilginç bir promosyon başlatıldı.

2018 senesinde Rusya’daki Domino’s Pizza, logosunu görünen bir yerde dövme yaptıran insanlara hayat boyu ücretsiz pizza sunan bir pazarlama kampanyası yürüttü. “Sonsuza Dek Domino’s” adlı kampanya 2 ay boyunca sürecekti ancak şirket, kısa sürede vazgeçti.

Kısa süre dediğimiz, gerçekten çok kısa. 5 gün. O 5 gün boyunca Rusya’nın sosyal medyası insanların bacaklarına, kollarına ve başka yerlerine Domino’s logosu dövmesi yaptırdığı görsellerle dolup taştı.

Şirket, hemen önlem aldı.

Pizza zinciri, sosyal medyada görselleri yayımlayan sadece ilk 350 kişinin kampanyadan faydalanabileceğini, dövmenin herhangi bir renk olabileceğini ve en az 2 cm uzunlığunda olması gerektiğini belirtti. Yeni kurallara rağmen insanlar sosyal medyayı dövme fotoğraflarıyla donatmaya devam etti.

En sonunda şirket tekrar bir açıklama yaptı ve o gün saat 12.00’dan önce bir dövme salonunda dövme yaptırılıyorsa listeye dahil edileceği ancak o saatten sonraki randevuların iptal edilmesi gerektiğini duyurdu. Yine de dövmeler durmadı ve uzun süre gelmeye devam etti…

Acaba şu an kampanyaya katılan o insanlar ne yapıyor? 3 öğün Domino’s Pizza söylemeye devam ediyorlar mı? Böyle bir kampanya Türkiye’de de yapılsa katılır mıydınız? Yorumlara yazın!

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