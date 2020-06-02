Araştırmalara Göre Nem, Koronavirüsün Yayılmasını Önlüyor

Gerçekleştirilen iki yeni araştırmaya göre nemli hava, koronavirüsün yayılmasını önlüyor. Birbirinden bağımsız olarak yapılan bu çalışmalar, kuru havanın solunum yoluyla geçen virüslere karşı vücudu zayıflattığını ortaya koyuyor.

Dünya genelinde 6,3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 376 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınını bitirmek için dünyanın birçok yerinde aşı ve ilaç çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yayınlanan iki yeni bağımsız araştırma, virüsün yayılmasının durdurulması konusunda umut vadeden bir gelişme sunuyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarda koronavirüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olacak şeylerden birinin nemli hava olduğu keşfedildi. Yayınlanan araştırmaya göre kuru hava, sadece koronavirüs gibi solunumla ilgili virüslerin akciğerlerimizden temizlenmesini engellemekle kalmıyor, ayrıca bir kere enfekte olduktan sonra bağışıklık sistemimizin savaşmasını daha da zorlaştırıyor.

Koronavirüsün yayılması nemli havayla durdurulabilir:

%40 ila %60 arasındaki bir nem oranı, koronavirüsün yayılmasını daha zor hâle getiriyor. Yani artık virüse karşı kullanabileceğimiz epidemiyolojik bir ipucumuz var diyebiliriz. Araştırmalardan bir tanesini yürüten Yale Üniversitesi’nden immünobiyolog Akiko Iwasaki “Havanın kuru olduğu kış aylarında hayatımızın %90’ınını kapalı alanlarda geçiriyoruz. Bu da virüsün en iyi hayatta kaldığı ve geçiş yaptığı dönemdir” ifadelerini kullandı.

Iwasaki; pilotların ve uçuş görevlilerinin normalden çok daha yüksek oranlarda gribe yakalandığını ve bunun sebebinin olağanüstü derecede kuru olan kabin havasının olduğunu fark eden İsviçreli fizikçi Walter Hugentobler ile birlikte çalıştı. Ayrıca MIT mühendisi Hazhir Rahmandad da COVID-19’un, İran’ın kuru bölgelerinde nemli bölgelerine oranla daha çok yayıldığını tespit etti.

Yani yaz aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüsün yayılması konusunda nispeten rahatlayabiliriz ancak Futurism’de yer alan habere göre salgın, hava tekrar kurumaya başladığında çok daha yüksek oranlarda patlak verebilir. Iwasaki, huzurevleri gibi yerlerde koruyucu önlem olarak kapalı alanlarda hava nemlendiricilerin kullanılması konusunda Dünya Sağlık Örgütü ile iletişime geçtiğini ancak henüz cevap almadığını söyledi.