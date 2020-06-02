Koronavirüs Antikor Tedavisinin İnsan Testleri Başladı

ABD’li iki şirket, koronavirüse karşı geliştirdikleri yeni antikor tedavisinin insan testlerine başladıklarını açıkladı. Tedaviyi geliştiren şirketlerden yapılan açıklamada, insan testlerinin başarılı olması halinde tedavinin yıl sonunda halka açılabileceği belirtildi.

Dünyanın dört bir tarafında koronavirüs vaka sayıları düşmeye başlamış olmasına rağmen salgın hala devam ediyor. Salgın öncesine dönme çalışmalarının yanı sıra bilim dünyasında hala virüse karşı aşı ve tedavi geliştirme çalışmaları devam ediyorlar.

Koronavirüse karşı tedavi geliştirmeye çalışan araştırma ekipleri ve ilaç şirketleri, özellikle antikor tedavisi üzerinde odaklanıyorlar. Yapılan yeni bir açıklamayla devam eden antikor tedavi çalışmalarından birinin insan testi aşamasına geçildiği açıklandı.

Yeni antikor tedavisinin arkasında ABD’li iki şirket bulunuyor

ABD’li ilaç şirketi Eli Lilly ve biyoteknoloji şirketi AbCellera’nın ortak projesi olan antikor tedavisi, şubat ayında koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi koronavirüse karşı bağışıklık kazanarak iyileşen bir kişinin kanından geliştirildi.

İki şirketin koronavirüs tedavisi projesinde görev alan bilim insanlarının fikri, virüse karşı koruma sağlayan antikorları üretmek ve bunlarla geçici bir bağışıklık sağlayarak koronavirüse yakalanan insanların tedavi edilmesi yönünde.

Antikor tedavisini geliştiren iki şirketten yapılan açıklamada, antikor tedavisinin insan testi aşamasına geçildiği açıklandı. MIT Tech Review’de antikor tedavisiyle ilgili yayınlanan haberde tedavinin insan testleri başarılıyla sonuçlandırılsa, 2020’nin sonuna kadar halkın kullanımına sunulabileceği belirtildi.

Antikor tedavisinin halkın kullanımına açılması için verilen süre uzun gibi görünmekle beraber tedavinin geliştirilme hızının ortalama bir antiviral tedavi geliştirme hızından daha yüksek olduğu söylenebilir. Koronavirüse karşı etkisi kesinleşmiş bir tedavinin yıl sonunda dahi olsa geliştirilmiş olması küresel pandeminin verdiği zararların çok daha azaltılmasını sağlayacaktır.