Neowise Kuyruklu Yıldızının Fotoğrafı Nasıl Yakalanır?

Güneş Sistemi’nden 6800 yılda bir geçen Neowise kuyruklu yıldızı pek çok uzay fotoğrafçısının hedefinde yer alıyor. İçinde bulunduğumuz dönem ise bu gök cismini gözlemlemek için en ideal dönem.

Dünyanın dört bir yanında uzay meraklıları ve astro fotoğrafçılar objektiflerini gökyüzüne çevirmiş durumda. Bu durumun sebebi ise oldukça basit: çok nadir bir doğa olayını gözlemlemek. Bu gözlemlenecek olay da bir kuyruklu yıldız ziyareti.

Ülkemizden de görülebilen kuyruklu yıldız Neowise, kuzey yarıküreden net şekilde görülebiliyor. Ağustos ayına kadar da görülebilmeye devam edecek. Önümüzdeki günler ise kuyruklu yıldızı gözlemlemek için en iyi zamanlar.

6800 yılda bir yaşanacak olay

NASA tarafından Mart ayında gerçekleştirilen Neowise görevinde keşfedilen kuyrukluyıldız, oldukça uzun bir yörüngeye sahip. Özellikle tan vakti birkaç saatliğine görünür olan bu kuyruklu yıldız, Halley’in 1986’da göründüğünden çok daha parlak olarak göklerde yer alıyor.

Neowise gökyüzünde çıplak gözle görülebiliyor. Burada önemli olan nereye bakacağınızı bilmek. Gün ağarmaya başlamadan hemen öncesi ise gök cismini gözlemlemek için en ideal zaman olarak gösteriliyor.

22 Temmuz’da Neowise kuyruklu yıldızı gezegenimize en yakın konumdan geçecek. 25 Temmuz’da ise ufuk çizgisinin 30 derece yukarısında yer alacak. Şu anda ise Büyük Ayı takım yıldızının hemen aşağısında gözlemlenebiliyor.

Kuyrukluyıldız fotoğrafı nasıl çekilir?

Pek çok kişi için gök cisimleri oldukça harika kareler sunuyor. Bu kareleri yakalamak ise biraz daha dikkatli bir çalışma gerektiriyor. Uzun pozlama (long exposure) kullanılması durumunda kuyrukluyıldız ve hareketi çok daha net bir şekilde görüntülenebiliyor.

Yapılacak olan pozlama ayarını 5-10 saniye arasında tutmak yeterli oluyor. Böylece hem kuyrukluyıldızın hareketini net şekilde gözlemlemek ve kuyruğunu netleştirmek mümkün oluyor hem de görüntünün bulanıklaşmasını ya da farklılaşmasını engelliyor.

Gökyüzünün bir panorama görüntüsünü almak da kuyrukluyıldızı daha net olarak görebilmeyi sağlıyor. Bazı akıllı telefon modelleri uzun pozlamayı kendi kamera uygulamalarıyla destekliyor. Ayrıca bu amaçla kullanılabilen üçüncü parti uygulamalar da bulunuyor.