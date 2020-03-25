Dünyada en çok tercih edilen çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix bugün birtakım kesinti problemleriyle karşı karşıya kaldı. Amerika ve Avrupa’dan kullanıcıların bildirdiği problemin çözüldüğü açıklandı. Ülkemizde de bazı kullanıcılar bağlantı sorunu yaşamış ve sosyal medyada dile getirmişti.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının etkilerinden Netflix de payına düşeni aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'daki Netflix kullanıcıları bugün platforma erişimle ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Sorun bildiren yerler arasında Türkiye de bulunuyordu. Netflix yaptığı açıklamada problemin çözüldüğünü aktardı.

Netflix ve diğer çevrimiçi platformların şu günlerde dünya çapında milyonlarca insanın evden çalışması ve evlerinde karantinada olması yüzünden fazla görülmemiş bir yoğunlukla uğraştığı biliniyor. Bu da beraberinde birçok bağlantı sorununu getirebiliyor. Bugün yaşanan soruna dair açıklamayı bir Netflix sözcüsü gerçekleştirdi. Amerika merkezli haber web sitesi Business Insider'a yapılan açıklamada kesintinin yaklaşık bir saat kadar sürdüğü ve sorunun çok hızlı bir şekilde çözüldüğü dile getirildi. Yapılan açıklamaya rağmen kullanıcıların sorunları bildirmeye Twitter üzerinden devam ettiğini de ekleyelim.

Birçok kişi sorun bildirdi

Netflix kullanıcıları video akış sitesinde yaşadıkları erişim sorununu bildirmek için Twitter hesapları üzerinden kesinti izleme web sitesi Downdetector’a yazdı. 1600’den fazla kişinin yorum yaptığı problemin çözülmesi fazla uzun sürmedi. Büyümeden hallolan problem için yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa’dan bazı üyelerimiz bu sabah yaklaşık bir saat boyunca web sitemiz üzerinden Netflix’i kullanamadılar. Şu an sorun düzeltildi. Rahatsızlıktan ötürü tüm kullanıcılarımızdan özür dileriz” sözleri kullanıldı.

Netflix kullanıcılarının bildirdiği sorunlara neyin neden olduğu tam olarak bilinmese de son günlerde yaşanan yoğunluktan etkilenildiği bir gerçek gibi görünüyor. Koronavirüsün dünya genelindeki etkileri sürerken ve çeşitli ülkelerde vatandaşlara evde kalın çağrıları yapılırken bu tarz kopma problemleri tekrarlanacak mı takip edip göreceğiz. Siz de sonraki günlerde bu tarz bir sorun yaşadığınızda Netflix’e ulaşarak problemin çözülmesi için yardım isteyebilirsiniz. Ülkemizden ve dünyadan gelecek yeni haberleri aktarmak için burada olacağız.