Netflix, kendi bulut oyun servisini aktif etti. Henüz test aşamasında olan özellik, Netflix abonelerinin televizyon veya bilgisayar üzerinden oyun oynamalarını sağlıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, birkaç yıldır oyun sektörü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; şirketin halihazırda yayınlamış olduğu zaten onlarca mobil oyun var. Bu oyunlar iOS veya Android telefonlar üzerinden oynanabiliyor.

Şimdiyse Netflix cephesinden konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, Kanada ile Birleşik Krallık'taki küçük bir abone kitlesi ile yepyeni bir başlangıcı test etmeye başladı. Test programına dahil edilen kullanıcılar, artık televizyon veya bilgisayarları üzerinden de oyun oynayabiliyorlar. Netflix, bu hamle ile kendi bulut oyun sistemini resmen başlatmış oldu.

Akıllı telefonlar, kumanda olarak işlev görecek

Netflix'in bulut oyun servisini televizyonlarında kullanmak isteyenler, akıllı telefonlarını oyun kumandası olarak kullanacaklar. Android kullanıcıları doğrudan Netflix uygulaması içinden, iOS kullanıcıları ise App Store'da yayınlanan "Netflix Game Controller" isimli uygulama aracılığıyla telefonlarını kumanda haline getirecekler. Şunu da belirtelim; akıllı telefonu kumanda haline getirmek çok kolay. Televizyondan oyuna giren kullanıcı, QR kodu telefonundan okutacak ve bağlantıyı kuracak. Web sürüm üzerinden ise klavye ve fare kullanılarak oyun oynanacak.

Netflix bulut oyun sisteminin kullanılabildiği cihazlar: