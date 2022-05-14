Dünyanın en popüler yayın platformlarından olan Netflix'in yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Deadline'ın haberine göre dev platform, stand-up gösterileri ve reality show gibi programların canlı bir şekilde izlenmesine olanak tanıyacak 'canlı yayın' özelliğini kullanıcılara sunmayı planlıyor.

İnternet kullanımının tüm dünyada yükselmesi sebebiyle son yıllarda sinema ve dizi platformlarına olan ilgi de hız kesmeden artmaya devam ediyor. Birçoğumuzun kullandığı dijital platform Netflix, 10 yıl sonra ilk kez abone kaybetmesine rağmen dünya çapında 220 milyondan fazla kullanıcıya sahip olmasıyla hâlen bu mecraların en popüleri durumunda.

Bundan birkaç gün önce Netflix’in şifre paylaşımı ve reklamlı içerikleri ne zaman getirmeyi planladığının ortaya çıktığını sizlere aktarmıştık. Şimdi ise gelen haberler, Netflix’in platformu adeta televizyona çevirecek planlarının olduğunu ortaya koydu ve şirketin kullanıcılarına farklı deneyimler sunmayı düşündüğünü gösterdi.

Netflix, canlı yayınlar üzerinde çalışıyor

Variety’nin haberine göre Netflix, canlı yayın özelliğini kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor. ABD merkezli dev platformun bu özelliği geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu; canlı reality showlar gibi televizyonlarda gördüğümüz programlarda ve stand-up gösterilerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca canlı yayınların, platformun popüler yarışma programları için canlı oylama yapmak için kullanılabileceği de gelen haberler arasında. Şu an için canlı yayınlar hakkında pek fazla detay bulunmadığını da eklemek gerek. Özelliğin senaryosu olmayan reality şovlarda ve stand-up gösterilerde kullanılacağı tahmin edilirken spor yayınlarında kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu olmuş durumda. Böyle bir şey birçok kullanıcı tarafından beğenilme potansiyeline sahip olsa da Deadline, platformun buna dair bir planının şu an için bulunmadığını aktarıyor.

Kısacası Netflix, bir nebze bildiğimiz geleneksel televizyonları andıran canlı yayın özelliği ile birlikte farklı şeyleri kullanıcılarına sunmayı düşünüyor. Özelliğin henüz daha geliştirilmenin ilk aşamalarında olduğunu; ancak çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir zaman çizelgesinin bulunmadığını da son olarak ekleyelim. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.