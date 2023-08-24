Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak yeni filmi Do Not Disturb'den ilk fragman geldi. Kara Komik Filmler'deki Ayzek'in maceralarını anlatacak film, çok yakında seyirci ile buluşacak.

Türkiye'nin en popüler komedyenlerinden olan Cem Yılmaz, bir süredir yeni bir film projesi üzerinde çalışıyor. Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanacak film, "Do Not Disturb" olarak isimlendirilecek.

Bugünse filmle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Netflix Türkiye'nin resmi YouTube kanalından, film için ilk fragman yayınlandı. Böylelikle Do Not Disturb'e ilk bakışı da atmış olduk. Peki Cem Yılmaz'ın yeni filmi seyirciye neler sunacak? Gelin hem fragmana hem de filmle ilgili diğer hususlara yakından bakalım.

Do Not Disturb için yayınlanan ilk fragman:

Do Not Disturb konusu:

Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak yeni filmi, birkaç yıl önce vizyona giren "Kara Komik Filmler" filmindeki Ayzek isimli karakteri merkezine alacak. O dönemlerde sevilen karakter, yine ses getirecek gibi görünüyor.

Do Not Disturb oyuncu kadrosu:

Filmde Cem Yılmaz ile birlikte Zafer Algöz, Özge Özberk, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak ve Ahsen Eroğlu gibi isimler bulunacak.

Do Not Disturb yayın tarihi:

Cem Yılmaz'ın yeni filmi 29 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.