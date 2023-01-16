Tayvan'ın en pahalı dizisi olacağı belirtilen Agent From Above setinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre çekimler sırasında düşen bir drone, dizinin başrol oyuncusunun elmacık kemiğini parçaladı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından Netflix'in Tayvan'da çektiği bir dizi setinde korkunç bir olay yaşandı. Çekimler sırasında kullanılan bir drone'un, dizinin başrolü Kai Ko'nun yüzünü parçaladığı aktarıldı. Yaşanan olayla ilgili karşılıklı yalanlamalar geldi.

Olayın 27 Aralık'ta gerçekleştiği ancak bugüne kadar saklı tutulduğu iddia ediliyor. Yaşanan olayı ilk kez paylaşan kaynak, Tayvan'ın yerel haber kaynaklarından United Daily News oldu. İddiaya göre kontrolü kaybedilen bir drone düştü ve çevreye saçılan parçalar Kai Ko'nun elmacık kemiğini parçaladı. Oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamada Ko'nun yüzüne 30 kadar dikiş atıldığı, yüzünde ciddi yara izleri oluştuğu ifade edildi.

Yapımcılar iddiaları reddediyor!

Bugüne kadarki en pahalı Tayvan dizisi olarak lanse edilen Agent From Above'un yapımcıları olan mm2 Asia ile Good Films Production tarafından yapılan açıklamalarda, bir kaza olduğu kabul edildi ancak drone'un düştüğü ve çevreye parça saçıldığı gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Çekimlere ara verildiğini açıklayan şirketler, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtiyorlar. Netflix ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu arada; Kai Ko'nun Tayvan'daki en ünlü oyuncular arasında yer aldığını belirtmekte fayda var. Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada özel yöntemler ile dikiş atıldığı ve ünlü oyuncunun yüzünde hasar kalmayacağı belirtildi. Ancak Ko'nun menajerine göre durum anlatılandan ciddi. Kimin haklı kimin haksız olduğu, önümüzdeki dönemlerde gün yüzüne çıkacak.