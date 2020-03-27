Dijital yayın platformu Netflix, ‘sosyal izolasyon’ çağrılarına kulak asmayanlara yönelik olarak ‘Spoiler Billboard’ adında dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Şirket, uyarılara rağmen sokağa çıkan izleyicilerini cezalandırmak için, popüler dizilerin en kritik sahnelerini sokak panolarına astığı ilanlarla açıkladı.

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için yapmamız gereken yegane şeylerden biri de evden çıkmamak. İtalya, İspanya, Hindistan, İngiltere ve Yunanistan dahil pek çok ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasakları, dünya genelinde 3 milyara yakın insanın evlerine kapanmasını sağladı ancak olağanüstü hal ilan edilmeyen ülkelerdeki bazı kişiler salgının ciddiyetini hala tam olarak kavrayamamış olacak ki, kendilerini sokaklara atmaya devam ediyorlar.

Bu soruna ilginç bir çözüm sunan Netflix, dışarı çıkan müşterilerini sevilen dizilerden spoiler veren ilanları ile tam anlamıyla dumura uğratıyor. Kütüphanesindeki en popüler serilerin kritik sahnelerini sokak panolarına verdiği ilanlarla açıklayan dijital yayın platformu, uyarılara rağmen dışarı çıkan kişileri bin pişman ediyor.

Netflix'in sokak panolarına verdiği spoiler'lı ilanlar

Kampanya ile ilgili paylaştığı videoda, "Bazıları dışarı çıkıp dağıtmanın sorun olmadığını düşünerek hepimize oyunbozanlık yapıyor. Öyleyse biz de olağanüstü bir önlem alıyoruz: En sevilen Netflix şovlarının sürprizini bozuyoruz" ifadelerini kullanan Netflix, 47 saniye uzunluğundaki bu videoda da spoiler vermeyi ihmal etmedi.

Toplanma yerlerindeki sokak panolarını güncel Netflix dizilerinden spoiler’larla dolduracaklarını belirten ABD’li şirket, “Eğer virüs sizin dışarı çıkmanızı durduramıyorsa, spoiler’lar durduracak” dedi. Özellikle tren istasyonları ve otobüs durakları gibi yerlere asılan afişler, Netflix kullanıcılarının toplu taşıma araçlarına binmeden önce iki kez düşünmesine neden olacaktır.

Dijital yayın platformunun ‘Spoiler Billboard’larında yer verdiği orijinal yapımları arasında Stranger Things, Love is Blind, Narcos ve La Casa de Papel gibi popüler diziler bulunuyor. Netflix, koronavirüs salgını sırasında internet altyapısını rahatlatmak amacıyla telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacağını duyurmuştu.

Netflix'in ‘Spoiler Billboard’ kampanyası için hazırladığı video