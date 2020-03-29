Sosyal medyayı iyi kullanan şirketlerden bir tanesi olan Netflix, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün çağrısına sessiz kalamadı. Yayın platformu, Övüç’ün “Neksflisçilere” seslendiği video sonrası Instagram hesap açıklamasını değiştirdi.

Bildiğiniz gibi koronavirüs artık ülkemizde de görülüyor. Tüm dünyayı etkileyen salgın, ülkemizde de şu ana kadar 7 bin 402 bulaşırken, 108 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Virüsün yayılmaması için tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çeşitli önlemler alınıyor. Ancak alınan bu önlemlere ek olarak, insanların da zorunlu olmadığı sürece evden çıkmaması konusunda uyarılar yapılıyor.

Netflix ya da Nekşfliş

Tabii bu süre zarfında insanların evde bunalmaması için yapabilecekleri aktivite tavsiyeleriyle dolup taşıyor her yer. Evde kalanlara aktivite önerisi olarak ise kitap okumak, film izlemek, oyun oynamak gibi alternatifler öneriliyor.

Film, dizi izlemek deyince bu konuda ülkemizde hizmet sunan birkaç farklı şirket bulunuyor. Bu konuda en bilineni ise neredeyse tüm dünyada faaliyet gösteren Netflix. Birçok sitede, birçok YouTube kanalında eve kapanılan şu günlerde izlenebilecek Netflix dizi, film ve belgeselleri tavsiye ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç de bu ve benzer içerikleri görmüş olacak ki yaptığı paylaşımda “Nekşflişçilerden” yardım istedi. Övüç’ün yaptığı paylaşımındaki eğlenceli hitabeti sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı.

Sosyal medyayı iyi kullanan şirketlerden bir tanesi olan Netflix de tabii ki bu fırsatı kaçırmadı. Yayın platformu, resmi Instagram hesabındaki hesap açıklaması kısmında bir değişikliğe giderek “Netflix ya da Nekşfliş” olarak değiştirdi.

Bu vesileyle hem sizlere hem de Murat Övüç’e geçtiğimiz günlerde hazırladığımız, Netflix’in nisan ayında yayınlayacağı içerikleri haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz. Herkese şimdiden iyi seyirler.