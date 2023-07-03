Netflix, yeni Türk dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"yi duyurdu. Çekimlerine başlanan dizinin başrolünde Serenay Sarıkaya yer alıyor. Dizinin yayın tarihi şimdilik belli değil.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yeni bir Türk dizisi için kolları sıvadı. "Kimler Geldi Kimler Geçti" olarak isimlendirilen yeni dizi, en çok da oyuncu kadrosu ile tüketicinin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki çekimlerine başlanan Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncu kadrosu nasıl?

Kimler Geldi Kimler Geçti konusu:

Netflix, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin konusunu şöyle açıkladı:

Başarılı Avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından arkadaşlarının ve yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla kurtularak “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.

Kimler Geldi Kimler Geçti oyuncu kadrosu:

Çekimlerine başlanan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin oyuncu kadrosu şöyle: Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Gülcan Aslan, Zeynep Tuğçe Bayat, Esra Ruşan, Efe Tunçer, Meriç Aral, Kamil Güler, Nil Sude Albayrak, Sümeyra Koç, Selçuk Borak, Ege Aydan, Laçin Ceylan ve Perihan Savaş.

Kimler Geldi Kimler Geçti yayın tarihi:

Netflix, Kimler Geldi Kimler Geçti için resmi yayın tarihi açıklamadı. Henüz çekimleri devam eden dizi için birkaç ay beklemek gerekecek.

Kimler Geldi Kimler Geçti diğer bilgiler:

Netflix'in yeni Türk dizisi Ay Yapım bünyesinde hayata geçirilecek. Kerem Çatay'ı yapımcı olarak gördüğümüz dizinin senaryosunu ise Ece Yörenç kaleme aldı. Dizinin yönetmenlik koltuğunda ise Bertan Başaran'ın bulunduğunu belirtelim.