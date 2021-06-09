Netflix, Türkiye pazarına ilk girdiği zaman yerli filmler konusunda oldukça sınırlı seçenek sunuyordu. Ancak Netflix Türkiye abone sayısı arttıkça hem yerli Netflix yapımlarının hem de diğer yerli komedi filmlerinin sayısı arttı. Netflix üzerinden kahkahalarla izleyebileceğiz yerli komedi filmleri listesi hazırladık ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik.

Kabul edelim, kendimize has bir kültürümüz ve diğer milletler tarafından anlaşılması zor bir mizah anlayışımız var. Bu nedenle dünyayı kasıp kavuran komedi filmleri bile bizim için en fazla ‘eh işte’ seviyesinde kalıyor. Neyse ki ülkemiz mizahçı yetiştirme konusunda oldukça başarılı. Türk mizahçıları yaptıkları yerli komedi filmleri ile bizi bol bol güldürmeyi başarıyorlar. Üstelik bu filmler artık yalnızca beyazperdede ya da televizyonda değil, Netflix’te de karşımıza çıkıyor.

Netflix Türkiye, yerli komedi filmleri konusunda son yıllarda önemli bir atılım yaptı. Yerli Netflix komedi yapımları ile birlikte bugüne kadar bizi güldürmüş olan pek çok film de artık platform arşivi üzerinden izlenebiliyor. Netflix’te kahkahalarla izleyebileceğiniz yerli komedi filmleri listesi hazırladık. Listemizde yalnızca öne çıkan filmlere yer vermeye çalıştık. Bu nedenle tüm yerli komedi filmlerine yer veremedik ama bu liste güzel bir başlangıç oldu.

Netflix’te dikkat çeken yerli komedi filmleri:

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

Kelebekler

Olanlar Oldu

9 Kere Leyla

Celal ile Ceren

Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?

Arif v 216

Aile Arasında

Azizler

Nadide Hayat

Tiyatro sahnesinden dijital platforma: Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

Tür: Komedi, Dram

Yıl: 2021

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Ecem Erkek, Devrim Yakut, Engin Alkan

IMDb: 6,2

1999 yılında Yılmaz Erdoğan tarafından yazıp yönetilen aynı isimli tiyatro oyunundan Netflix için filme uyarlanan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filmi, Gülseren isimli bir kadın üzerinden ülkemizin yakın tarihini anlatıyor. Film yayınlandığı andan itibaren orijinal oyun ile sık sık kıyaslandı ancak bir tiyatro oyununun filme uyarlanmasının ne kadar zor olduğunu göz önüne alırsak filmin senaryosunu da kaleme alan Yılmaz Erdoğan’ın hiç de fena bir iş çıkarmadığını söyleyebiliriz.

Ödüllü absürt komedi: Kelebekler

Tür: Komedi, Dram

Yıl: 2018

Yönetmen: Tolga Karaçelik

Oyuncular: Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ

IMDb: 7,4

Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü’ne layık görülen Kelebekler filmi için absürt komedi türünde demek çok daha doğru olacak. 20 yıldır görüşmeyen 3 kardeşin babalarının köyüne dönmelerini ve burada babalarının öldüğünü öğrendikten sonra yaşadıklarını izliyoruz. Film yol hikayesi desen değil, köy komedisi desen değil. Ancak karakterlerin kendine has mizaçları ve yaşanan olayların garipliği, bir şekilde kendini izletmeyi başarıyor.

Ege kokulu kahkahalar: Olanlar Oldu

Tür: Komedi

Yıl: 2017

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Tuvana Türkay, Ülkü Duru

IMDb: 6,2

Senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı ve kendisini iki farklı rolde izlediğimiz Olanlar Oldu filmi, en klişe tabirle, içimizden sımsıcak bir hikaye anlatıyor. Ufak bir Ege kasabasında tekne turları yaparak geçinen Zafer kaptanın hikayesini izlediğimiz film, elbette tatlı bir aşk hikayesi ile noktalanıyor. Farklı başlıklar altında değerlendirme fırsatımız olmadı ama Ata Demirer imzalı diğer pek çok filmi de Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Usta kadrodan absürt hikaye: 9 Kere Leyla

Tür: Komedi

Yıl: 2020

Yönetmen: Ezel Akay

Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu

IMDb: 3,7

IMDb puanı biraz üzse de 9 Kere Leyla, az sayıdaki yerli Netflix orijinal komedi filmlerinden bir tanesi. Garip filmlerin yönetmeni olarak tanıdığımız Ezel Akay imzalı film, evliliğini kurtarmak için çift terapisine giden bir adamın terapistine aşık olduktan sonra karısını kaza süsü vererek öldürme çabasını anlatıyor. Kadının bir türlü ölmüyor olması ise filmin absürt yapısını oluşturuyor. Beklentilerinizi yükseltmeden izleyebileceğiniz bir film.

Arkadaşınızın ayrılık hikayesini dinler gibi: Celal ile Ceren

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2013

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Dilşah Demir

IMDb: 2,9

Kaslı erkekler ve çekici kadınların cazibesi ile büyülemeye çalışmadan gerçek bir romantizm ve komedi sunan ender yerli yapımlardan olan Celal ile Ceren’i izledikten sonra insan ‘Neden Şahan Gökbakar inatla Recep İvedik çekmekten vazgeçmiyor da böyle filmler yapmıyor?’ diye sormadan edemiyor. Film, yıllardır birlikte olan Celal ile Ceren isimli çiftimizin ayrılık sonrası yaşadıklarını anlatıyor. Hikaye, sanki arkadaşınızın ayrılık hikayesini dinliyormuşsunuz kadar yakın ve samimi bir anlatıma sahip.

Türk mizahının kökeni: Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?

Tür: Komedi, Dram, Tarih

Yıl: 2006

Yönetmen: Ezel Akay

Oyuncular: Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk, Şebnem Dönmez.

IMDb: 7,5

Yerli komedi filmleri arasında gerçek bir başyapıt olan Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? filmi, kültürümüzün en önemli mizah öğelerinden Hacivat ve Karagöz karakterlerinin Osmanlı’nın ilk yıllarında başlayan gerçek orijin hikayesini anlatıyor. Ezel Akay imzasının hissedildiği film; oyunculuk performanslarıyla, kostümleriyle, hikayesiyle, müzikleriyle ve görüntüleriyle izleyiciyi büyülüyor. Keşke böyle yapımlarla çok daha sık karşılaşsak.

Uzayda başlayan macera Yeşilçam’da devam ediyor: Arif v 216

Tür: Komedi, Fantastik, Müzikal

Yıl: 2018

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur

IMDb: 7,1

2004 yılında G.O.R.A. filmi ile başlayan Arif ve robot 216 karakterlerinin macerası, Arif v 216 filmi ile devam ediyor. Yaşadıkları olaylardan sonra bir şekilde geçmişe giden karakterlerimiz, burada hem Yeşilçam ruhunu yaşıyorlar hem de Türk sinemasında Cem Yılmaz’ın açtığı bilim kurgu yolunda benzersiz bir hikaye daha sunuyorlar. Farklı başlıklar altında değerlendirme fırsatımız olmadı ama Cem Yılmaz imzalı diğer pek çok filmi de Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Gülse Birsel’in kaleminden kahkahalar: Aile Arasında

Tür: Komedi

Yıl: 2017

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar

IMDb: 7,7

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi dizilerle televizyonda bugün hasret kaldığımız mizahın yaratıcısı olan senarist Gülse Birsel tarafından kaleme alınan Aile Arasında filmi, yine en klişe tabirle, içimizden sımsıcak bir hikaye anlatıyor. Usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmde, eşi ile arası bozulduktan sonra bir şarkıcı ile tanışan orta yaşlı karakterimizin kendini bir anda aile babası olarak bulduğu ve olayların bir şekilde Adana’da gerçekleşen, hiç de aile arasında olmayan düğüne bağlandığı bir hikaye izliyoruz.

Üzerine psikoloji tezi yazılacak karakterler: Azizler

Tür: Komedi, Dram

Yıl: 2021

Yönetmen: Taylan Biraderler

Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya

IMDb: 6,1

Yerli Netflix komedi filmleri arasında en yenilerden biri olan Azizler, Taylan Biraderler olarak da tanıdığımız yönetmenler Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzalı bir absürt komedi filmi. Film, Engin Günaydın tarafından canlandırılan Aziz karakterinin varoluşsal sancıları üzerine kurgulansa da aslında sahne sahne karşımıza çıkan her bir karakter, üzerine yeni bir psikoloji tezi yazılacak insan tiplerinden oluşuyor.

Yıllar geçse de gençlik baki kalır: Nadide Hayat

Tür: Komedi

Yıl: 2015

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Batuhan Begimgil

IMDb: 6,4

Çağan Irmak’ın bu sefer ağlatmadan yer yer kahkaha bile attırdığı Nadide Hayat filminde, kocasını kaybettikten sonra üniversiteye dönerek mezun olmayı kafasına koymuş bir kadının maceralarını izliyoruz. Karakterimiz Nadide, okulun araştırma gezisi için bir tekneyle denize açıldığı zaman gizemli bir kaptanla tanışır ve bu noktadan sonra aslında geçen yılların insanın içinden hiçbir götürmediğini anladığımız bir hikaye izlemeye başlarız.

Her birini Netflix Türkiye üzerinden keyifle izleyebileceğiniz kahkaha garantili yerli komedi filmleri listesi hazırladık ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik. Listemizde yalnızca öne çıkan bazı yapımlara yer verdiğimizi tekrar hatırlatalım. Komedi filmi önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.