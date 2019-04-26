Şeytanın cehennemde sıkılıp dünyaya gelişini konu alan Lucifer dizisinin 4. sezonuna ait fragmanı yayınlandı.

2016'da başladığı ilk günden beri başarısını arttırarak yoluna devam eden dizi Lucifer'ın 4. sezonuna ait fragman yayınlandı. Dizi ilk olarak Fox'ta yayınlanmaya başlamış, ardından Netflix ile yoluna devam etmişti.

Dizinin konusuna değinecek olursak; Hıristiyanlık inancında şeytan anlamına gelen Lucifer, cehennemden sıkılmıştır ve dünyaya inmeye karar vermiştir. Los Angeles'a gelen Lucifer, burada bir bar açıp fani bir yaşam sürmek ister. Ancak Tanrı, Lucifer'ı rahat bırakmayacaktır. Dizinin başrol oyuncusu olan Tom Ellis, karizması ve oyunculuk yeteneği ile izleyiciler tarafından beğeniliyor. Lucifer, fantastik polisiye, komedi ve drama dizisidir. Dizi yayınlandığı sürede bazı kesimler tarafından eleştirilse de her sezonda başarısını yükseltiyor.

İşte Lucifer'ın Türkçe alt yazılı dördüncü sezon fragmanı:

Netflix üzerinde 3 sezonu da bulunan dizinin 4. sezonu 8 Mayıs'ta yine Netflix üzerinden yayınlanacak. Diziyi izlememiş olanların, dördüncü sezonu yayınlanmadan önce yetişebilmeleri için yeterli süreleri hala var.