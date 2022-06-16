Netflix Türkiye Bile Disney+'a Üye Olduğunu Açıkladı: İşte Twitter'dan Gelen Bomba Yanıtlar

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Netflix Türkiye, Twitter hesabından bir kullanıcıya verdiği yanıtta şaşırtan ve tatlı rekabetin işaretçisi olan bir ifadeye yer verdi. Verilen yanıt, sosyal medyada kısa sürede yüzlerce yorum topladı.

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney+, ülkemizde daha ilk günden büyük bir popülerlik kazanmayı başardı. Platform, günlerdir sosyal medyada gündem olmaya devam ederken bugün Disney+ Türkiye’nin ülkemizdeki en büyük rakibinden şaşırtıcı bir paylaşım geldi.

Netflix Türkiye, Twitter’da bir kullanıcının Disney+ ile ilgili yaptığı paylaşıma iki şirket arasındaki tatlı rekabeti gösteren bir yanıt verdi. Twitter kullanıcısının “Disney Plus satın almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık.” paylaşımına Netflix Türkiye’nin verdiği yanıt "yoo ben de aldım" oldu.

Netflix'in bir kullanıcısına verdiği yanıt bu şekildeydi:

netflix

Netflix Türkiye’den gelen bu yanıt, sosyal medyada kısa sürede pek çok kullanıcının da yorumunu topladı:

netflix

netflix

netflix

netflix

netflix

netflix

netflix

netflix

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