Netflix, OpenAI destekli yeni arama özelliğini test ediyor. Özellik, içerik aramalarını ruh haline göre yapma imkânı sunuyor.

Netflix, yapay zekâyla çalışan yeni bir arama özelliğini deniyor. Yeni özellikle birlikte artık ne izleyeceğinizi ruh halinize göre arayabileceksiniz.

Netflix, OpenAI destekli yepyeni bir arama özelliğini test etmeye başladı. Bu özellikle birlikte sadece “komedi” ya da “Brad Pitt” yazmakla kalmayacak, ruh halinize göre de bir şeyler arayabileceksiniz. Mesela “moralim bozuk, kafa dağıtacak bir şeyler” demeniz yeterli olacak gibi görünüyor.

Netflix, geri bildirimlere göre karar verecek

Yeni arama sistemi, şu anda iOS cihazlar üzerinden Avustralya ve Yeni Zelanda’daki bazı kullanıcılarla test aşamasına alındı. Özelliğin isteğe bağlı olarak kullanılabildiğini açıklayan Netflix, yakın zamanda bu testin ABD'deki daha geniş bir kullanıcı grubuna açılacağını belirtti. Şirket, şimdilik sadece iOS cihazlarla sınırlı olan bu özelliğin diğer platformlara ne zaman geleceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Netflix, söz konusu özelliğin hâlen test sürecinde olduğunu ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirileceğini aktardı. OpenAI tarafı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Netflix, daha önce yaptığı açıklamalarda uzun süredir öneri sistemlerinde yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlandığını ve bu alandaki yenilikleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Netflix, test aşamasındaki bu yeni arama özelliğiyle içerik keşfini daha kişisel bir deneyim hâline getirmeyi amaçladığını belirtti. Şirket, özelliğin tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağının, test sürecinden elde edilen geri bildirimler doğrultusunda kararlaştırılacağını ifade etti.