Samsung, Netflix'in geçtiğimiz hafta duyurduğu HDER10+ teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Ancak çok az sayıda Samsung televizyon, bu özellikten faydalanabilecek.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Netflix ile ilgili bir gelişmeden bahsetmiştik. Platform, akıllı telefon, tablet veya televizyon gibi cihazlarda HDR10+ teknolojisine destek vermeye başlayacaktı. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Netflix'in HDR10+ desteğini aktifleştirdiğini duyurdu. Yani belirli Samsung televizyon ve monitörleri, artık Netflix'teki dizi ve filmleri HDR10+ kalitesinde oynatabilecekler. Böylelikle görüntü kalitesi, HDR10 ve Dolby Vision gibi teknolojilerin ötesine geçmiş olacak.

Destek veren cihaz sayısı şimdilik çok az

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix'teki HDR10+ desteği, şimdilik sınırlı sayıda cihazda desteklenecek. 2025 yılında piyasaya sürülen Neo QLED, QLED Lifestyle ve OLED TV serilerindeki televizyonlar, an itibarıyla yeni özelliği destekleyecekler. Samsung'un daha önceki yıllarda piyasaya sürdüğü S90C ve S95D gibi akıllı televizyon modelleri ise bu özellikten faydalanamayacak. Bunun ilerleyen dönemlerde değişip değişmeyeceği belirsiz.

Açık konuşmak gerekirse HDR10 ila HDR10+ teknolojileri arasında çok bir fark bulunmuyor. Buradaki en önemli farklardan bir tanesi, veri tüketiminin düşecek olması ve dinamik meta veri desteği. Ayrıca HDR10+, görüntüyü 10 bin nit parlaklıkta bile gösterebilecek. Görüntünün yaratacağı farkı ise hemen aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.

*Solda HDR10, sağda HDR10+